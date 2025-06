ICC T20 મહિલા વર્લ્ડ કપ 2026નું શેડ્યૂલ જાહેર

ICC દ્વારા નવા વર્લ્ડ કપનું શેડ્યૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ આગામી વર્ષે 2026માં ઇંગ્લેન્ડમાં રમાશે. તે 12 જૂનથી શરૂ થશે અને પહેલી મેચ ઇંગ્લેન્ડ અને શ્રીલંકા વચ્ચે રમાશે. આ ઉપરાંત, ટૂર્નામેન્ટની ફાઇનલ 5 જુલાઈએ યોજાશે. તમને જણાવી દઈએ કે આ ટૂર્નામેન્ટમાં ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન ટકરાશે. બંને ટીમોને એક ગ્રુપમાં રાખવામાં આવી છે. આ ટૂર્નામેન્ટ માટે 6-6 ટીમોના 2 ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યા છે. ચાલો તમને સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ પણ બતાવીએ.

Mark your calendars 🗓

The fixtures for the ICC Women’s T20 World Cup 2026 are out 😍

Full details ➡ https://t.co/X2BqQphwSC pic.twitter.com/gqkxaMudEP

— ICC (@ICC) June 18, 2025