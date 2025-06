મેલોનીએ PM મોદીને પોતાની દિલની ઈચ્છા જણાવી દીધી

કેનેડામાં G7 સમિટમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને ઇટાલીના પીએમ જ્યોર્જિયા મેલોનીની મુલાકાત સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. આ મુલાકાતમાં બંને નેતાઓએ એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું અને હાથ મિલાવીને વાત શરૂ કરી. આ દરમિયાન મેલોનીએ પીએમ મોદીને કહ્યું કે ‘તમે શ્રેષ્ઠ છો, હું તમારા જેવા બનવાનો પ્રયાસ કરી રહી છું!’ બંનેની આ મુલાકાતની ક્લિપ હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ટ્રેન્ડ કરી રહી છે. લોકો આના પર અલગ અલગ ટિપ્પણીઓ પણ કરી રહ્યા છે. આ ક્ષણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ અને લોકોને તે ખૂબ ગમ્યું.

"You are the best. I am trying to be as you"

Jalwa hai Modiji ka 🗿 🔥 pic.twitter.com/GvxZHkxVzI

— BALA (@erbmjha) June 18, 2025