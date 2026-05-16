હું પાર્ટીને ફરી ઉભી કરીશ, હાર બાદ મમતા દીદીનો હુંકાર

વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મળેલી હાર બાદ મમતા બેનર્જી(Mamata Banerjee)એ ટીએમસી પાર્ટીને ફરીથી ઉભી કરવાનો હુંકાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે જે નેતાઓ પાર્ટી છોડવા માંગે છે તેઓ આમ કરી શકે છે. મમતાએ આરોપ લગાવ્યો કે જનતાનો જનાદેશ લૂંટવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પાર્ટી ફરીથી ઉભરી આવશે.
પશ્ચિમ બંગાળ(West Bengal)માં ચૂંટણીમાં મળેલા પરાજય બાદ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) ના વડા મમતા બેનર્જી(Mamata Banerjee)એ પાર્ટીના પુનરુત્થાન માટે હાકલ કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે જે લોકો પાર્ટી છોડવા માંગે છે તેઓ આમ કરવા માટે સ્વતંત્ર છે. શુક્રવારે, મમતા બેનર્જીએ કોલકાતામાં તેમના કાલીઘાટ નિવાસસ્થાને ચૂંટણી લડતા ઉમેદવારો સાથે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજી હતી. પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ અભિષેક બેનર્જી પણ આ બેઠકમાં હાજર રહ્યા હતા.
મમતા બેનર્જીએ શું કહ્યું?
મમતા બેનર્જીએ જણાવ્યું હતું કે તાજેતરની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કારમી હાર છતાં, સંગઠન ફરીથી ઉભું થશે. તેમણે પક્ષના કાર્યકરો અને ઉમેદવારોને ક્ષતિગ્રસ્ત પક્ષ કાર્યાલયોનું સમારકામ, રંગકામ અને ફરીથી ખોલવા અપીલ કરી હતી. મમતાએ એમ પણ કહ્યું હતું કે જો જરૂર પડે તો તેઓ કાર્યાલયોને ફરીથી રંગવામાં મદદ કરશે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ ક્યારેય કોઈની સામે ઝૂકશે નહીં. મમતા બેનર્જીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે આ ચૂંટણીમાં જનતાનો જનાદેશ લૂંટવામાં આવ્યો છે.
ચૂંટણીમાં પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
આ બેઠક એવા સમયે થઈ રહી છે જ્યારે ટીએમસી (TMC)સત્તા પરથી દૂર થઈ ગઈ છે અને હવે તે વિરોધ પક્ષમાં છે. રાજ્યની 294 વિધાનસભા બેઠકોમાંથી પાર્ટીને ફક્ત 80 બેઠકો પર જ જીત મળી છે. મમતા બેનર્જી(Mamata Banerjee)એ પોતાના લાંબા સમયથી રાજકીય ગઢ રહેલા ભવાનીપુરમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ટીએમસીએ 291 બેઠકો પર ઉમેદવારો ઉભા રાખ્યા હતા અને ત્રણ બેઠકો તેના સાથી પક્ષ ભાજપ માટે છોડી હતી. ચૂંટણીમાં પાર્ટીએ 211 ઉમેદવારો ગુમાવ્યા હતા, જેમાં ઘણા અગ્રણી નેતાઓ અને મંત્રીઓનો સમાવેશ થાય છે.
પક્ષમાં અસંતોષ વિશે મમતાએ શું કહ્યું?
પક્ષમાં અસંતોષ અને નેતાઓના અન્ય પક્ષોમાં જવાની અટકળો વચ્ચે, મમતા બેનર્જીએ પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું. તેમણે કહ્યું કે તેઓ સમજે છે કે કેટલાક લોકો પક્ષ બદલી શકે છે. તેમની પોતાની મજબૂરી હોઈ શકે છે, તેથી તેઓ બળજબરીથી કોઈને પણ પાર્ટીમાં રાખવામાં માનતી નથી.
મીટિંગ બાદ, ટીએમસી(TMC)એ સોશિયલ મીડિયા પર ઉમેદવારોની હિંમતની પ્રશંસા કરી. પાર્ટીએ કહ્યું કે તેના ઉમેદવારોએ ધાકધમકી અને હેરાનગતિ છતાં બહાદુરીથી લડત લડી. આ બેઠક દ્વારા, મમતા બેનર્જીએ તેમની હારથી નિરાશ ઉમેદવારોનું મનોબળ વધારવા અને પક્ષની અંદર એકતાનો સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ એક થઈને પોતાનો સંઘર્ષ ચાલુ રાખશે.