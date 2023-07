વિપક્ષી સાંસદોએ કહ્યું- મણિપુરમાં સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર, સરકાર નથી લઈ રહી કડક પગલાં

વિપક્ષી ગઠબંધન (I.N.D.I.A.)નું એક પ્રતિનિધિમંડળ મણિપુરની બે દિવસની મુલાકાતેથી પરત ફર્યા બાદ રવિવારે કોંગ્રેસના નેતા અધીર રંજન ચૌધરીએ કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. ચૌધરીએ કહ્યું કે રાજ્યમાં અનિશ્ચિતતા અને ભય પ્રવર્તે છે અને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર ત્યાંની અત્યંત ગંભીર પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે કોઈ મજબૂત પગલાં લઈ રહી નથી. વિપક્ષી પાર્ટીઓના ગઠબંધન ‘ઇન્ડિયન નેશનલ ડેવલપમેન્ટલ ઇન્ક્લુઝિવ એલાયન્સ’ (I.N.D.I.A.) એ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે મણિપુરમાં લગભગ ત્રણ મહિનાથી ચાલેલા વંશીય સંઘર્ષને જો જલ્દી ઉકેલવામાં ન આવે તો તે દેશ માટે સુરક્ષા સમસ્યાઓ તરફ દોરી શકે છે. અગાઉના દિવસે વિરોધ પક્ષોના ગઠબંધન ‘ભારત’ ના 21 સાંસદોનું એક પ્રતિનિધિમંડળ પણ મણિપુરના ગવર્નર અનુસુયા ઉઇકેને ઇમ્ફાલમાં રાજભવન ખાતે મળ્યું હતું અને રાજ્યની વર્તમાન પરિસ્થિતિ અંગેના તેમના અવલોકનો અંગે મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું હતું. મુલાકાત મણિપુરના લોકોના મનમાં ડર અને અનિશ્ચિતતા છે, કોંગ્રેસના લોકસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા ચૌધરીએ મણિપુરથી પરત ફર્યા બાદ નવી દિલ્હીના એરપોર્ટ પર પત્રકારોને જણાવ્યું હતું. મણિપુરમાં સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર છે. મણિપુરમાં અનિશ્ચિતતા વધી રહી છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું. હજારો લોકો પોતાના ઘરથી બેઘર બન્યા છે. તેઓ જાણતા નથી કે તેઓ તેમના ઘરે ક્યારે પાછા ફરશે. ખેતી ઠપ્પ થઈ ગઈ છે. તેણે કહ્યું, મને ખબર નથી કે કુકી અને મીતેઈ વચ્ચેનો વિભાજન કેવી રીતે દૂર થશે. કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર, તેમના દ્વારા કોઈ મજબૂત પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી.

નોંધપાત્ર રીતે મણિપુરના મુદ્દાએ સંસદના ચોમાસુ સત્રને હચમચાવી નાખ્યું છે અને વિપક્ષી ગઠબંધન વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પર ચર્ચા પહેલાં નિવેદન આપવા માટે દબાણ કરી રહ્યું છે. જ્યારે વિપક્ષે હવે લોકસભામાં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ માટે નોટિસ આપી છે. તે જ સમયે, સરકારે મણિપુરની પરિસ્થિતિને સંભાળી લેવાનો બચાવ કર્યો છે, ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે જ્યારે રાજ્યમાં વંશીય હિંસા ફાટી નીકળી ત્યારે તે અગાઉની સરકારો કરતાં વધુ સક્રિય રહી છે. જો કે, વિપક્ષી પ્રતિનિધિમંડળે જણાવ્યું હતું કે સરકારી તંત્ર મણિપુર વંશીય સંઘર્ષને નિયંત્રિત કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું છે અને વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના “મૌન” ની ટીકા કરી હતી. વિપક્ષે વડા પ્રધાન પર પૂર્વોત્તર રાજ્યમાં ચાલી રહેલી પરિસ્થિતિ પ્રત્યે “દોષહીન ઉદાસીનતા” દર્શાવવાનો આરોપ મૂક્યો હતો. એક જૂની કહેવતને ટાંકીને ‘રોમ બળી રહ્યો હતો ત્યારે નીરો વાંસળી વગાડતો હતો’, ચૌધરીએ કહ્યું કે આખું મણિપુર સળગી રહ્યું છે અને પીએમ વાંસળી વગાડી રહ્યા છે.

ટીએમસી નેતા સુષ્મિતા દેવે કહ્યું, મને લાગે છે કે મણિપુરના સીએમ સંપૂર્ણ રીતે વિશ્વાસ ગુમાવી ચૂક્યા છે. સામાન્ય લોકો અને જનતા હવે મણિપુરના મુખ્યમંત્રીને સમર્થન આપી રહી નથી. મણિપુરના ગવર્નર ઉઇકેને સુપરત કરવામાં આવેલા મેમોરેન્ડમમાં, દસ્તાવેજ પર હસ્તાક્ષર કરનારા વિપક્ષી સાંસદોએ રાજ્યમાં શાંતિ અને સંવાદિતા લાવવા માટે અસરગ્રસ્ત લોકોના તાત્કાલિક પુનર્વસનની માંગ કરી હતી. મેમોરેન્ડમમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં સતત ગોળીબાર અને ઘરોમાં આગચંપી થવાના અહેવાલોએ કોઈ શંકા નથી કે રાજ્યનું તંત્ર છેલ્લા લગભગ ત્રણ મહિનાથી પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરવામાં સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયું છે. પ્રતિનિધિમંડળમાં અધીર રંજન ચૌધરી અને લોકસભામાં કોંગ્રેસના નાયબ નેતા ગૌરવ ગોગોઈ, તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સુષ્મિતા દેવ, ઝારખંડ મુક્તિ મોરચા (JMM)ના મહુઆ માજી, દ્રવિડ મુનેત્ર કઝગમ (DMK), રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના કનિમોઝી સામેલ હતા. પીપી મોહમ્મદ ફૈઝલ, રાષ્ટ્રીય લોકદળ (આરએલડી)ના જયંત ચૌધરી, રાષ્ટ્રીય જનતા દળ (આરજેડી)ના મનોજ કુમાર ઝા, રિવોલ્યુશનરી સોશ્યલિસ્ટ પાર્ટીના એનકે પ્રેમચંદ્રન અને વીસીકે તરફથી ટી થિરુમાવલવન અને ડી રવિકુમાર.

#WATCH | ” Both state govt and central govt are not taking any major steps for Manipur. Big things are being said in Delhi and even outside the country…people don’t have food & medicines in their homes, children don’t have any facilities to study, college students can’t go to… pic.twitter.com/NjELvdRMzZ

— ANI (@ANI) July 30, 2023