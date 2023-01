‘મેં ફ્લાઈટમાં પેશાબ નથી કર્યો, વૃદ્ધ મહિલાએ કર્યો…’, આરોપી શંકર મિશ્રાએ કોર્ટમાં કર્યો દાવો

એર ઈન્ડિયાની ફ્લાઈટમાં પેશાબ કરવાનો મામલો હવે કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે, આરોપી શંકર મિશ્રાની ધરપકડ બાદ કોર્ટમાં બંને પક્ષો તરફથી દલીલો કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે આરોપી મિશ્રાએ કોર્ટમાં કહ્યું છે કે તેણે મહિલા પર પેશાબ નથી કર્યો, પરંતુ મહિલાએ પોતે જ પેશાબ કર્યો હતો. જેનો આરોપ તેમના પર લગાવવામાં આવ્યો હતો. તેના પર કોર્ટમાં જજે આરોપી મિશ્રાના વકીલને પણ આકરા સવાલો કર્યા અને કહ્યું કે ફ્લાઈટમાં એક બાજુથી બીજી તરફ જવું અશક્ય નથી.

Twist in Air India urination case: Woman urinated on her own seat, accused tells court

January 13, 2023