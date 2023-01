200 કરોડની છેતરપિંડી કેસમાં નોરા ફતેહીએ નોંધ્યું પોતાનું નિવેદન

બોલિવૂડ અભિનેત્રી નોરા ફતેહીએ 200 કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન નોંધ્યું છે. નોરા પોતે દિલ્હી પોલીસની ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ પાસે પહોંચી છે અને આ મામલે પોતાનું નિવેદન નોંધવા વિનંતી કરી છે. આ પછી દિલ્હી પોલીસે પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં નોરાનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. સમાચાર એજન્સી ANIએ તેના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં નોરા ફતેહી પટિયાલા કોર્ટમાં પોતાનું નિવેદન નોંધ્યા બાદ કારમાં જતી જોવા મળી રહી છે.

#WATCH | Delhi: Actor-dancer Nora Fatehi leaves from Patiala House Court in Delhi. She appeared before the Court and gave a statement before magistrate to assist the investigation of Rs 200 Crore money laundering case linked to conman Sukesh Chandrasekhar. pic.twitter.com/KVL9A7txEr

— ANI (@ANI) January 13, 2023