સ્પાઇસજેટની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની અફવા, બ્રિટિશ એરવેઝના ટ્રેઇની એજન્ટની ધરપકડ

ભારતીય એરલાઈન કંપની સ્પાઈસ જેટની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ હોવાની અફવા ફેલાઈ હતી. આ કેસમાં બ્રિટિશ એરવેઝના ટ્રેઇની ટિકિટિંગ એજન્ટની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેણે 12 જાન્યુઆરી એટલે કે ગઈ કાલે ગુરુવારે સ્પાઈસ જેટના કોલ સેન્ટર પર ફોન કરીને કહ્યું કે સ્પાઈસ જેટની ફ્લાઈટમાં બોમ્બ છે. આ મામલે સ્પાઈસ જેટનું નિવેદન આવ્યું છે. સ્પાઇસજેટના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, “બૉમ્બ કૉલની સુરક્ષા અધિકારીઓ દ્વારા સંપૂર્ણ તપાસ કરવામાં આવી હતી, તેમને કંઈપણ શંકાસ્પદ મળ્યું ન હતું. આ કૉલને પાછળથી નકલી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.

The aircraft was moved to an isolation bay. It was thoroughly inspected by security officials. Nothing suspicious was found. The call was later declared as hoax: SpiceJet Spokesperson https://t.co/6CX3dHss5c pic.twitter.com/yHDwxtsHJ6

— ANI (@ANI) January 13, 2023