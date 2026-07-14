હોર્મુઝ સંકટથી હાહાકાર: ખાડીમાં ફસાયા ભારતના 7 જહાજો અને 148 નાવિકો

પશ્ચિમ એશિયા (વેસ્ટ એશિયા) માં વધી રહેલા સૈન્ય તણાવની સીધી અને ગંભીર અસર હવે દરિયાઈ વ્યાપાર અને આંતરરાષ્ટ્રીય શિપિંગ પર દેખાવા લાગી છે. વ્યુહાત્મક રીતે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ ગણાતી હોર્મુઝ સામુદ્રધુની (Strait of Hormuz) ફરી એકવાર વૈશ્વિક ચિંતાનું કેન્દ્ર બની છે. અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થતાં જ પર્સિયન ગલ્ફ (ફારસની ખાડી) માં હાજર ભારતીય જહાજો અને ભારતીય નાવિકોની સુરક્ષાને લઈને ચિંતા વકરી ગઈ છે. એક સરકારી અધિકારીએ મંગળવારે (14 July 2026) ના રોજ જણાવ્યું હતું કે, આ સમયે ફારસની ખાડીમાં ભારતીય ધ્વજ ધરાવતા (Indian-flagged) કુલ 7 ships હાજર છે, જેના પર આશરે 148 Indian sailors (ભારતીય નાવિકો) સવાર છે.
તણાવ ઘટવાની જોઈ રહ્યા છે રાહ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તાજેતરનો લશ્કરી તણાવ શરૂ થયો તે પહેલા જ આ ભારતીય જહાજો હોર્મુઝના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓ માટે પહોંચી ગયા હતા. હાલની સ્ફોટક સ્થિતિને જોતા આ જહાજો માટે પર્સિયન ગલ્ફમાંથી તાત્કાલિક બહાર નીકળવું સુરક્ષિત નથી. તેથી તેઓ આ વિસ્તારમાંથી બહાર નીકળવા ઉતાવળ કરવાના બદલે ત્યાં જ રોકાઈને તણાવ હળવો થવાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ 7 ships માંથી 5 ships અત્યારે તે વિસ્તારમાં પોતાની વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓમાં વ્યસ્ત છે.
2 જહાજો પર મિસાઈલ હુમલો: ભારતીય નાવિકનું મોત
આ ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ વચ્ચે મંગળવારે સવારે ઓમાન નજીક હોર્મુઝ સ્ટ્રેટની દક્ષિણ શિપિંગ લેનમાં સંયુક્ત આરબ અમીરાત (UAE) ના બે ઓઈલ ટેન્કરો—’MT અલ બહ્યાહ’ (MT Al Bahyah) અને ‘MT મોમ્બાસા B’ (MT Mombasa B) પર ઈરાની ક્રૂઝ મિસાઈલો દ્વારા ઘાતક હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.
MT અલ બહ્યાહ: આ જહાજ પર કુલ 23 crew members સવાર હતા, જેમાં 12 Indians, 6 Filipinos, 3 Russians, 1 Egyptian અને 1 Sri Lankan નાગરિક સામેલ હતા. સરકારી સૂત્રોએ પુષ્ટિ કરી છે કે આ જહાજ પર સવાર 1 Indian crew member નું આ હુમલામાં કરૂણ મોત નીપજ્યું છે.
MT મોમ્બાસા B: આ જહાજ પર પણ 23 crew members હતા, જેમાંથી 17 Indians, 3 Ukrainians અને 3 Georgian નાગરિકો હતા. આ હુમલામાં અન્ય 8 people ઘાયલ થયા છે (જેમાં 6 Indians અને 2 Ukrainians સામેલ છે). ઘાયલો પૈકી 4 people ની સ્થિતિ અત્યંત ગંભીર જણાવવામાં આવી રહી છે.
નોંધનીય છે કે, આ હુમલાના બે દિવસ પહેલા ઈરાને સાયપ્રસના ધ્વજવાળા કન્ટેનર જહાજ ‘GFS ગેલેક્સી’ પર પણ હુમલો કર્યો હતો, ત્યારથી જ એક ભારતીય ક્રૂ મેમ્બર હજુ સુધી ગુમ છે.
ભારતીય દૂતાવાસે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
યુએઈ (UAE) સ્થિત ભારતીય દૂતાવાસે આ હુમલામાં ભારતીય નાવિકના દુઃખદ અવસાન પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે. દૂતાવાસે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને જણાવ્યું હતું કે, તેઓ આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ અને બચાવ કામગીરી પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે અને સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ સાથે નજીકના સંપર્કમાં છે. યુએઈના સંરક્ષણ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, મિસાઈલ હુમલા બાદ બંને ટેન્કરોમાં ભીષણ આગ લાગી ગઈ હતી, જેના પર ભારે જહેમત બાદ કાબૂ મેળવાયો હતો. યુએઈએ આ હુમલાને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાનું ઘોર ઉલ્લંઘન ગણાવીને ઈરાનની આકરી આલોચના કરી છે.