વર્લ્ડ એજ્યુકેશન કોંગ્રેસ 2026માં શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલને આઉટસ્ટેન્ડિંગ B-સ્કૂલ એવોર્ડ

અમદાવાદ: શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલને વર્લ્ડ એજ્યુકેશન કોંગ્રેસ 2026ની 15મી આવૃત્તિમાં આઉટસ્ટેન્ડિંગ બિઝનેસ સ્કૂલ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલના ડીન (એડમિશન) તેજિન્દર સિંહ ધત્તે આ એવોર્ડ સ્વીકાર્યો હતો.આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું કે “આ એવોર્ડ વાઇબ્રન્ટ શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલના દરેક ટીમ સભ્ય દ્વારા દર્શાવેલ સખત મહેનત અને પ્રતિબદ્ધતાનું પ્રમાણ છે. તે એક સંકેત છે કે અમે અમારા સહભાગીઓની અપેક્ષાઓ પર ખરા ઉતરી રહ્યા છીએ અને ભવિષ્યમાં પણ અમે ઉદ્યોગ માટે તૈયાર વ્યાવસાયિકો અને સામાજિક રીતે જવાબદાર નાગરિકો તૈયાર કરવા માટે સખત પ્રયાસ કરતા રહીશું.”

વર્લ્ડ એજ્યુકેશન કોંગ્રેસમાં દેશભરની સંસ્થાઓ અને યુનિવર્સિટીઓએ ભાગ લીધો હતો, શાંતિ બિઝનેસ સ્કૂલને તેના શૈક્ષણિક ગુણવત્તા અને ધોરણો, આઉટરીચ પ્રોગ્રામ, કૌશલ્ય વિકાસ તરફ નેતૃત્વ પહેલ, ઊંડાણપૂર્વકનો અભિગમ, શીખનારાઓના દૃષ્ટિકોણથી અસર, ભવિષ્યના અભિગમ અને સામાજિક પ્રભાવ માટે એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.

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