ટ્રેનના ડબ્બામાં ‘હનીમૂન થીમ’ સજાવટ ભારે પડી! વીડિયો વાઇરલ થતા ટિકિટ ચેકર સસ્પેન્ડ

મહારાષ્ટ્ર: ભારતીય રેલ્વે ફર્સ્ટ એસી કેબિનને ‘હનીમૂન સ્યુટ’માં રૂપાંતરિત કરતો એક વાયરલ વીડિયોએ ઓનલાઈન ભારે ચર્ચા જગાવી છે. ટ્રેન નંબર 110002 નાંદેડગ્રામ એક્સપ્રેસના ડબ્બાને ફુગ્ગાઓ, ફૂલોની સજાવટ અને હજારો ગુલાબની પાંખડીઓથી શણગારવામાં આવ્યો હતો. દિવાલ પર “આઈ લવ યુ” સંદેશ લખેલો હતો. વીડિયોમાં ટ્રેન સેવામાં હતી ત્યારે ડબ્બાને રોમેન્ટિક વાતાવરણમાં રૂપાંતરિત કરતો જોવા મળે છે.
Honeymoon coach on Indian Railways. Ticket checker suspended.
South Central Zone
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram express on 6/7/26 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.
The decorator’s entry into the coach was… pic.twitter.com/1ati4A13G4
— Rajendra B. Aklekar (@rajtoday) July 8, 2026
મહારાષ્ટ્ર સ્થિત રાહત રૂમ ડેકોરેશનના આયોજકોએ જણાવ્યું હતું કે કેબિન જાલનાના એક દંપતી માટે બુક કરવામાં આવ્યું હતું. તેમણે સમજાવ્યું કે જ્યારે દંપતી ઔરંગાબાદથી જાલના રેલ્વે સ્ટેશન સુધી કાર દ્વારા મુસાફરી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે તેમની ટીમે ટ્રેનના ડબ્બાને અગાઉથી સજાવ્યો હતો. બાદમાં આ દંપતી જાલના સ્ટેશન પર ટ્રેનમાં ચઢી ગયું.
ભારતીય રેલ્વેના જણાવ્યા અનુસાર, ડેકોરેટર પરવાનગી વિના કોચમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. જેને સુરક્ષામાં ગંભીર ભૂલ માનવામાં આવી રહી છે. તેની સામે રેલ્વે એક્ટ હેઠળ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેના પર કોચમાં અનધિકૃત પ્રવેશ, ટિકિટ વિના મુસાફરી અને રેલ્વે પરિસરમાં પ્રવેશ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. તે સમયે ફરજ પર રહેલા ચીફ ટિકિટ ઇન્સ્પેક્ટર ગિરીશ કુમારને પણ તાત્કાલિક અસરથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. દરમિયાન, આ ભૂલની તપાસ કરવા અને જવાબદાર પક્ષોને ગુનાહિત જવાબદાર ઠેરવવા માટે વિભાગીય તપાસનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે.
A couple travelling in Train No. 11002 Nandigram Express on 6th July, 2026 had privately engaged a decorator online to decorate their 1st AC coupe.
The decorator’s entry into the coach at Jalna station was unauthorized and is viewed as a serious lapse. The concerned staff…
— South Central Railway (@SCRailwayIndia) July 8, 2026
આ દ્રશ્યો પર ઓનલાઈન મિશ્ર પ્રતિક્રિયાઓ આવી હતી. ઘણા લોકોએ આ ભવ્ય અને રોમેન્ટિક હરકતની પ્રશંસા કરી હતી અને તેને ખાસ પ્રસંગની ઉજવણી કરવાની યાદગાર રીત ગણાવી હતી. જ્યારે અન્ય લોકોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે શું મુસાફરોને આટલી વિસ્તૃત રીતે રેલ્વે કોચને સજાવવાની મંજૂરી છે. ઘણા વપરાશકર્તાઓએ સલામતી, સ્વચ્છતા અને ફુગ્ગા, કાગળ અને ફૂલો જેવી સુશોભન સામગ્રી આગનું જોખમ ઊભું કરી શકે છે કે રેલ્વે પ્રોટોકોલનું ઉલ્લંઘન કરી શકે છે તે અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
ઘણા સોશિયલ મીડિયા વપરાશકર્તાઓએ મજાકમાં કોચને “સુહાગરાત એક્સપ્રેસ” અથવા “હનીમૂન ઓન વ્હીલ્સ” ગણાવ્યો હતો, જેનાથી ચાલતી ટ્રેનની મુસાફરી દરમિયાન આવી વ્યવસ્થાની વ્યવહારિકતા વિશે મીમ્સ અને જોક્સનો પ્રવાહ ઉભો થયો હતો.