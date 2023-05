નવા સંસદભવનમાં સ્વતંત્રતાના પ્રતીક તરીકે ઐતિહાસિક સેંગોલ સ્થાપિત કરવામાં આવશે, જાણો શું છે આ રાજદંડનો ઈતિહાસ

ભારતની નવી સંસદનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને હવે પીએમ મોદી 28મીએ તેનું ઉદ્ઘાટન કરવા જઈ રહ્યા છે. આ પહેલા ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પત્રકાર પરિષદ યોજીને તમામ પ્રકારની માહિતી રજૂ કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે આ સંસદ રેકોર્ડ સમયમાં બની છે. આ દરમિયાન અમિત શાહે રાજદંડનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જેને નવા સંસદ ભવનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવશે. તે તમિલમાં સેંગોલ તરીકે ઓળખાય છે. શાહે સેંગોલ વિશે પણ માહિતી શેર કરી અને જણાવ્યું કે ભારતીય ઇતિહાસ અને લોકશાહીમાં તેનું શું મહત્વ છે.

‘Sengol’ is the symbol of the transfer of power to India from the Britishers on the 14th of August in 1947.

PM @narendramodi Ji at the inauguration of the new Parliament building will respectfully install the sacred ‘Sengol’ in the Lok Sabha. #SengolAtNewParliament pic.twitter.com/f30q4z1eM0

