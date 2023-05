PM મોદી સિડનીથી ભારત માટે રવાના થયા

22 મેના રોજ ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચેલા પીએમ મોદીની બે દિવસીય મુલાકાત પૂરી થઈ ગઈ છે અને વડાપ્રધાન મોદી ભારત જવા રવાના થઈ ગયા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે કહ્યું હતું કે ભારત અને ઑસ્ટ્રેલિયા વૈશ્વિક હિતના હિતમાં જીવંત દ્વિપક્ષીય મિત્રતા તરફ કામ કરવાનું ચાલુ રાખશે.



ઓસ્ટ્રેલિયામાં પીએમ મોદી ઓસ્ટ્રેલિયન પીએમ એન્થોની અલ્બેનિસને મળ્યા હતા અને અનેક વિશેષ સમુદાય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લીધો હતો. અગાઉ, તેમણે G7 સમિટમાં ભાગ લેવા માટે જાપાનની મુલાકાત પણ લીધી હતી અને ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચતા પહેલા પાપુઆ ન્યુ ગિનીની યાત્રા કરી હતી.

#WATCH | PM Modi emplanes for Delhi from Australia’s Sydney at the end of his three-nation tour pic.twitter.com/S0MkK9Fati

પીએમ મોદી દિલ્હી જવા રવાના

વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ ટ્વીટ કર્યું કે ત્રણ દેશોનો સફળ પ્રવાસ પૂર્ણ થયો! પીએમ નરેન્દ્ર મોદી જાપાન, પાપુઆ ન્યુ ગિની અને ઓસ્ટ્રેલિયાની ત્રણ દેશોની મુલાકાત બાદ દિલ્હી જવા રવાના થયા છે.

From productive talks with PM Anthony Albanese to a historic community programme, from meeting business leaders to eminent Australians from different walks of life, it’s been an important visit that will boost the friendship between India and Australia. I thank the people of… https://t.co/auGtqj1FiZ pic.twitter.com/HfnQyzRsqQ

