લોકસભા ચૂંટણી: PM મોદીએ TMC પર નિશાન સાધ્યું

પશ્ચિમ બંગાળના બેરકપુરમાં એક જાહેર સભાને સંબોધિત કરતી વખતે, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) પર ઉગ્ર નિશાન સાધ્યું. પીએમ મોદીએ ટીએમસી શાસન દરમિયાન રાજ્યના હિંદુઓને બીજા વર્ગના નાગરિક બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

We are making consistent efforts to develop port infrastructure here. But TMC tries to hinder the process time and again.

Your one vote has the power to end the misrule of TMC.

– PM Shri @narendramodi

— BJP (@BJP4India) May 12, 2024