હિન્દી ફિલ્મોએ મુંબઈ પોલીસ સાથે અન્યાય કર્યો છે: દેવેન્દ્ર ફડણવીસ

મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે શનિવારે મુંબઈમાં ભારતીય પોલીસ ફાઉન્ડેશન (IPF) ના વાર્ષિક દિવસના કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી હતી. તેમણે હિન્દી ફિલ્મો પ્રત્યે નારાજગી વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે તે મુંબઈ પોલીસની વીરતાને સંપૂર્ણ રીતે દર્શાવવામાં નિષ્ફળ જાય છે.
ઇન્ડિયન પોલીસ ફાઉન્ડેશન (IPF) ના વાર્ષિક દિવસ 2025 કાર્યક્રમને સંબોધતા મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે મુંબઈને સ્થળ તરીકે પસંદ કરવા બદલ આયોજકોને અભિનંદન આપ્યા અને એ પણ નિર્દેશ કર્યો કે હિન્દી ફિલ્મોમાં ઘણીવાર મુંબઈ પોલીસને નકારાત્મક રીતે દર્શાવવામાં આવી છે. ફિલ્મો મુંબઈ પોલીસને સકારાત્મક રીતે દર્શાવવામાં નિષ્ફળ ગઈ છે.
ANI અનુસાર મુખ્યમંત્રીએ આ કાર્યક્રમમાં કહ્યું, “વર્ષોથી, ફિલ્મોએ મુંબઈ પોલીસ સાથે અન્યાય કર્યો છે. આપણી પોલીસ હંમેશા સમયસર ઘટનાસ્થળે પહોંચે છે, પરંતુ હિન્દી ફિલ્મો હંમેશા ઘટનાના કલાકો પછી તેમને આવતા બતાવે છે. મારું માનવું છે કે સિનેમાએ ક્યારેય સત્યનું સચોટ ચિત્રણ કર્યું નથી. પરંતુ મને ગર્વ છે કે આપણી પોલીસે હંમેશા તેમના ધોરણો જાળવી રાખ્યા છે. આપણી પોલીસે સૌથી વિશ્વસનીય પોલીસ દળ તરીકે દેશભરમાં આદર મેળવ્યો છે.”
મુખ્યમંત્રીએ પોલીસમાં થયેલા ફેરફારો પર પણ પ્રકાશ પાડ્યો
કાર્યક્રમમાં આગળ, મુખ્યમંત્રીએ ટેકનોલોજીએ પોલીસિંગમાં કેવી રીતે પરિવર્તન લાવ્યું છે તે પર પ્રકાશ પાડ્યો. મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે કેટલા અધિકારીઓ નવી ટેકનોલોજીને સમજવા અને અપનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે તે પર પ્રકાશ પાડ્યો. તેમણે કહ્યું, “અમે સાયબર સુરક્ષા પ્રયોગશાળાની સ્થાપના કરી છે. પોલીસ પાસે પ્રતિભાશાળી અધિકારીઓ છે જે નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે. ચાર દેશોએ અમારો સંપર્ક કર્યો છે, અને તેમાંથી એકે તો તેમના માટે સમાન પ્રયોગશાળા સ્થાપવા વિનંતી પણ કરી છે.”
તેમણે પોલીસ સામેના પડકારોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો
મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસે ડ્રગ્સ અને માદક દ્રવ્યોથી ઉભા થતા પડકારો વિશે વાત કરી. તેમણે કહ્યું, “ડ્રગ્સ અને માદક દ્રવ્યોની યુવા પેઢી પર મોટા પાયે નકારાત્મક અસર પડી રહી છે. અમે નક્કી કર્યું છે કે જો પોલીસ દળમાં કોઈ પણ આમાં સંડોવાયેલું જોવા મળશે, તો અમે તેમને સીધા જ બરતરફ કરીશું. આવા વ્યક્તિઓનું પોલીસ દળમાં કોઈ સ્થાન નથી.” મુખ્યમંત્રીએ જે પોલીસ કાર્યક્રમમાં આ ટિપ્પણી કરી હતી તેનો વિષય “ભારતના આર્થિક વિકાસ માટે પોલીસનું પુનર્નિર્માણ” હતો.