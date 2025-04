હમાસનો ઇઝરાયલ પર જવાબી હુમલો, અનેક શહેરો પર રોકેટ છોડ્યા

ગાઝા: પેલેસ્ટિનિયન આતંકવાદી સંગઠન હમાસે રવિવારે ઇઝરાયલના દક્ષિણ શહેરો પર રોકેટ છોડ્યા હતા, જેમાંથી મોટાભાગના રોકેટ ઇઝરાયલી સંરક્ષણ પ્રણાલી દ્વારા હવામાં તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા. હમાસે દાવો કર્યો હતો કે તેણે ગાઝામાં ઇઝરાયલી સુરક્ષા દળો દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા નરસંહારના જવાબમાં આ હુમલો કર્યો હતો.

ઇઝરાયલી સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે લગભગ 10 પ્રોજેક્ટાઇલ છોડવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી મોટાભાગનાને સફળતાપૂર્વક અટકાવવામાં આવ્યા હતા. જો કે, ઇઝરાયેલી ચેનલ 12 એ દક્ષિણ શહેર એશ્કેલોનમાં સીધા હુમલાની જાણકારી આપી હતી, જેમાં ઓછામાં ઓછા 12 લોકો ઘાયલ થયા હતા.

This is just one neighborhood in Israel hit by Hamas rocket fire tonight.

Hamas continues to hide behind Gazan civilians while firing at Israeli civilians.

We will continue to defend Israelis from the threat of terrorism. pic.twitter.com/AO5psGRfRq

— Israel Defense Forces (@IDF) April 6, 2025