‘મારે હવે બોલવું જોઈએ’, સગાઈ વિવાદ મામલે કિંજલ દવેએ તોડ્યું મૌન

લોકપ્રિય સિંગર કિંજલ દવેની ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ બાદ બ્રહ્મ સમાજે વિરોધ નોંધાવ્યો છે. આંતરજ્ઞાતિય સગપણ મામલે બ્રહ્મ સમાજે કિંજલ દવેના પરિવારનો વિરોધ કર્યો હોવાની વાતો સોશિયલ મીડિયા પર વહેતી થઈ છે. સમાજે કિંજલ દવેના પરિવારનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ત્યારે આખી ઘટના મામલે કિંજલ દવેએ હવે મૌન તોડ્યું છે.
કિંજલ દવેએ તાજેતરમાં પોતાના લગ્ન જીવનના નવા પડાવ અને સગાઈ વિશે સોશિયલ મીડિયા પર વકરેલા વિવાદ પર મૌન તોડ્યું છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો સંદેશ દ્વારા તેણીએ અસામાજિક તત્વો અને ટીકાકારોને વળતો જવાબ આપ્યો છે. સાટા પ્રથા જેવા કુરિવાજોનો ઉલ્લેખ કરતાં અનેક વિષયો પર કિંજલે વાત કરી.
કિજલ દવેનએ 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ એક્ટર અને જોજો એપના ફાઉન્ડર ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી હતી. જેના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. હરખનો પ્રસંગ ચર્ચાનો વિષય ત્યારે બન્યો જ્યારે આ સગપણ બાદ કાંકરેજના શિહોરી ખાતે પાંચ પરગણા ઔદિચ્ય બહ્મ સમાજની બેઠક મળી અને જેમાં સિંગર કિંજલ દવેના પરિવારનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો. જો કે, અત્યાર સુધી આ સમગ્ર ઘટના મામલે કિંજલે મૌન સેવ્યું હતું. પરંતુ હવે એક વીડિયો સંદેશ દ્વારા કિંજલે પોતાના મનની વાત લોકો સામે મૂકી છે.
કિંજલ દવેએ વીડિયોમાં જણાવ્યુ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી તેની સગાઈ અને સમાજ મુદ્દે મીડિયામાં અનેક ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી, પરંતુ તે અત્યાર સુધી શાંત હતી કારણ કે વાત માત્ર તેના સુધી સીમિત હતી. જોકે, હવે જ્યારે વાત પિતાના સ્વાભિમાન અને પરિવાર પર આવી છે ત્યારે એક દીકરી તરીકે સહન કરવું મશ્કેલ છે અને એટલે જ તેણીએ મૌન તોડ્યુ.
ગાયિકાએ વીડિયોમાં સાટા પ્રથા જેવા કુરિવાજોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે.સમાજના કહેવાતા ઠેકેદારો પર નિશાન સાધતા કિંજલે કહ્યું કે, આધુનિક જમાનામાં પણ કેટલાક અસામાજિક તત્ત્વો દીકરીઓની પાંખો કાપવા બેઠા છે. તેમણે બાળ લગ્ન, સાટા પ્રથા અને દીકરીઓના પૈસા લેવા જેવા કુરિવાજો સામે આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેણીએ વધુમાં કહ્યું કે એક તરફ દીકરીઓ આર્મી, નેવી અને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે દેશનું ગૌરવ વધારી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ તેમને ઘુંઘટમાં રાખવાની અને દબાવવાની માનસિકતા દુઃખદ છે. ખરેખર દીકરીઓને પ્રતિભાને આગળ લાવવી જોઈએ. એ ન થાય તો કંઈ નહીં પણ, તેની પાસે રહેલી પાંખો તો ના કાપીએ.
ગુજરાતની ફેમસ સિંગર કિંજલ દવેએ 6 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ એક્ટર ધ્રુવિન શાહ સાથે સગાઈ કરી છે. તેઓ લાંબા સમયથી એકબીજાને ડેટ કરી રહ્યાં હતાં. કિંજલ દવેએ પોતાની સગાઈના કેટલીક સુંદર તસવીરો પણ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી હતી.