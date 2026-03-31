PM મોદીનો ગુજરાત પ્રવાસઃ રૂ. 20,000 કરોડની યોજનાઓની ભેટ

અમદાવાદઃ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે વાવ-થરાદની મુલાકાત લેશે અને ગુજરાત માટે અનેક મોટાં વિકાસ કાર્યોની શરૂઆત કરશે. તેઓ ઊર્જા, રસ્તાઓ, હાઇવે, રેલવે, શહેરી વિકાસ, પાણી પુરવઠો, આવાસ, આરોગ્ય, પર્યટન અને આદિવાસી કલ્યાણ સહિત રૂ. 20,000 કરોડથી વધુની યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કરશે.

આ કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ઉપમુખ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવી સહિત રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારના અનેક વરિષ્ઠ અધિકારીઓ હાજર રહેશે. વાવ-થરાદ તેમ જ ગુજરાત માટે આ દિવસ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.ગાંધીનગરમાં વર્લ્ડ-ક્લાસ જૈન હેરિટેજ મ્યુઝિયમ

વડા પ્રધાન મોદી ગાંધીનગરના કોબા ગામમાં શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્રમાં બનેલા સમ્રાટ સંપ્રતિ મ્યુઝિયમનું ઉદ્ઘાટન કરશે. અહીં જૈન ધર્મની વારસા, પ્રાચીન પાંડુલિપિઓ, દુર્લભ કલાત્મક વસ્તુઓ અને મૂર્તિઓ સાત અલગ-અલગ ગેલેરીમાં પ્રદર્શિત થશે. આ સ્થળ રાજ્ય માટે મહત્વપૂર્ણ સાંસ્કૃતિક અને પર્યટન કેન્દ્ર બનશે.

દરરોજ 60 લાખ ચિપ્સ — અને હજારો રોજગાર

અમદાવાદના સાણંદ GIDCમાં આવેલા કેઇન્સ સેમિકોન પ્લાન્ટનું પણ ઉદ્ઘાટન થશે, જેની સાથે કોમર્શિયલ ઉત્પાદન શરૂ થશે. રૂ. 3300 કરોડના ખર્ચે બનેલી OSAT સેમિકન્ડક્ટર ફેક્ટરી દરરોજ આશરે 60 લાખ ચિપ્સ બનાવશે.

રાજ્યના લોકો માટે અનેક વિકાસકાર્યો

* નવી રોજગાર તકો

* ઔદ્યોગિક વિકાસમાં વધારો

* સાણંદને દેશના મહત્વના મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ તરીકે મજબૂતી

 શહેરોમાં સુધરશે રસ્તા, ડ્રેનેજ અને આવાસ

રાજ્યમાં રૂ. 5295 કરોડના ખર્ચે 44 શહેરી વિકાસ પ્રોજેક્ટ શરૂ થશે. તેમાં અમદાવાદને સૌથી મોટો હિસ્સો મળ્યો છે — રૂ. 4640 કરોડની 32 યોજનાઓ, જેમાં સમાવેશ થાય છે:

* ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારણા

* ડ્રેનેજ સિસ્ટમ સુધારો

* વડા પ્રધાન આવાસ યોજના હેઠળ ઘર

આથી હજારો પરિવારોને સારી સડકો, પાણી ભરાવાની સમસ્યામાં ઘટાડો અને સસ્તા આવાસની સુવિધા મળશે.

 વડનગરમાં પર્યટનને પ્રોત્સાહન

વડનગરમાં હેરિટેજ ટાઉન અને રોડ બ્યુટિફિકેશન પ્રોજેક્ટ હેઠળ શહેરને વધુ આકર્ષક બનાવાશે. આથી પર્યટકોની સંખ્યા વધશે અને સ્થાનિક વેપારને લાભ મળશે.

