PM મોદી જામકંડોરણામાં: રૂ. 1500 કરોડનાં વિકાસકાર્યોની ભેટ

જામનગર: વડા પ્રધાન મોદી ત્રણ દિવસના ગુજરાત પ્રવાસના છેલ્લા દિવસે જામકંડોરણા પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે વિશાળ જનસભાને સબંધી હતી. તેમણે જામનગરને રૂ. 1448 કરોડથી વધુનાં વિકાસ કામોની ભેટ આપી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે ભૂપેન્દ્ર-નરેન્દ્રની ડબલ એન્જિન સરકારે રાજ્યમાં માળખાગત વિકાસ સાથે ખેડૂતોના ક્લ્યાણ માટે અવિરત વિકાસનાં કામો કર્યાં છે. જામકંડોરણામાં વડા પ્રધાનના આગમન પહેલાં લોક ડાયરાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ફરીદા મીરે રંગ જમાવ્યો હતો.

જામકંડોરણામાં વડા પ્રધાન મોદી જેતપુર, ધોરાજી, ગોંડલ, જસદણ અને રાજકોટ ગ્રામ્ય વિધાનસભા વિસ્તારના દોઢ લાખ લોકોને સંબોધવાના છે. જામકંડોરણામાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું પહેલો વડા પ્રધાન છું કે જામકંડોરણામાં આવ્યો છું. મારે છાશવારે એવાં કામ કરવાના આવે છે જે મારે કરવાનાં હોય છે બીજા કોઈએ આવું કામ કર્યું નથી. આ ક્ષેત્રમાં આવું એટલે વિઠ્ઠલભાઈની યાદ આવે.

Being in Jamkandorana is always special. Addressing a massive public meeting. https://t.co/BodBxNK7HC

— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2022