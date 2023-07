‘વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર મોડલ’ વિશ્વમાં અપનાવવાની જરૂરઃ WB

ગાંધીનગરઃ વિશ્વ બેન્કના અધ્યક્ષ અજય બંગાએ કહ્યું હતું કે ગુજરાતના ગાંધીનગરમાં ‘કંટ્રોલ એન્ડ કમાન્ડ સેન્ટર’ –જેને ‘વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર’ પણ કહેવામાં આવે છે, એને દેશના અન્ય ભાગોમાં જ નહીં વિશ્વમાં એક ‘લીડરશિપ મોડલ’ તરીકે અપનાવવાની જરૂર છે. બંગાએ અમેરિકાના ટ્રેઝરી સચિવ જેનેટ યેલનની સાથે કેન્દ્રની મુલાકાત લીધી હતી, જે રાજ્યના 1.15 કરોડ વિદ્યાર્થીઓ, આશરે પાંચ લાખ શિક્ષકો અને 50,000 સ્કૂલોના શૈક્ષણિક અને વહીવટી ડેટાને એકઠો કરે છે અને વિશ્લેષણ કરે છે.

સચિવ યેલેને કહ્યું હતું કે ગરીબીના ચક્રને તોડવા અને સતત વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે શિક્ષણ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જરૂરી છે. અન્ય ભાગીદારોની સાથે વિશ્વ બેન્કની ભૂમિકા એમાં પ્રશંસનીય છે.

World Bank President Mr Ajay Banga said there is a need to replicate the 'Control and Command Centre', also called 'Vidya Samiksha Kendra', in Gandhinagar in #Gujarat in not just other parts of the country but also the world as a model of leadership.@narendramodi @CMOGuj https://t.co/TUKgvb0M8m

— Gujarat Information (@InfoGujarat) July 16, 2023