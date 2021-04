રેમડેસિવિરની અછતઃ ભાજપ કાર્યાલયની બહાર લાંબી લાઇન

અમદાવાદઃ દેશમાં કોરોનાની બીજી લહેર કેર વર્તાવી રહી છે. મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત સહિત કેટલાંક રાજ્યોમાં સ્થિતિ ગંભીર છે, ત્યારે કોરોના સંક્રમણ વધવાની સાથે કેટલાંક રાજ્યોમાં રેમડેસિવિર દવા અને ઓક્સિજનની અછત ઊભી થવા માંડી છે. રાજ્યમાં રેમડેસિવિરની અછત સર્જાઈ છે. જેને કારણે સોમવારે ભાજપના કાર્યાલયની બહાર દવા વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ દવા લેવા માટે લાંબી લાઇનો લાગી હતી.

દેશમાં એક બાજુ રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની અછત સર્જાઈ છે, કેન્દ્ર સરકારે મોટો નિર્ણય લીધો છે. દેશમાંથી રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શનની નિકાસ કરવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. નિકાસ પર પ્રતિબંધ ત્યાં સુધી લાગૂ રહેશે જ્યાં સુધી દેશમાં કોરોના સંક્રમણ પર કાબૂ મેળવી શકાય નહીં આ સાથે રાજ્યમાં આ ઇન્જેક્શનના કાળા બજાર પણ થઈ રહ્યા છે.

#IndiaFightsCorona

Centre prohibits exports of Injection #Remdesivir and Remdesivir API till #COVID19 situation in the country improves; takes various steps to ensure easy access of Remdesivir to patients and hospitals.#Unite2FightCorona

Details: https://t.co/ewfNIN7umj pic.twitter.com/7aP1JMQv3h

— #IndiaFightsCorona (@COVIDNewsByMIB) April 11, 2021