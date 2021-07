ધોળાવીરાને યૂનેસ્કોએ વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થળનો દરજ્જો આપ્યો

અમદાવાદઃ યૂનેસ્કો સંસ્થાએ ઘોષિત કરેલા વિશ્વ વિરાસત સ્થળોની યાદીમાં ગુજરાતના કચ્છ જિલ્લાના ધોળાવીરા શહેરનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ધોળાવીરા હડપ્પા યુગની સંસ્કૃતિ જેટલું જૂનું છે. યૂનેસ્કો સંસ્થાએ આ જાહેરાત તેના ટ્વિટર હેન્ડલ પર કરી છે અને અભિનંદન આપ્યા છે. યૂનેસ્કોની વર્લ્ડ હેરિટેજ કમિટીનું હાલ 44મું સત્ર ચાલી રહ્યું છે. તેમાં ધોળાવીરા ઉપરાંત ભારતના એક અન્ય સ્થળે પણ સ્થાન મેળવ્યું છે. તે છે તેલંગણા રાજ્યનું રુદ્રેશ્વર કે રામપ્પા મંદિર.

આ સાથે વર્લ્ડ હેરિટેજ સ્થળોની પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં ગુજરાતના સ્થળની સંખ્યા ચાર થઈ છે. અન્ય ત્રણ છેઃ પાવાગઢ નજીકનું ચાંપાનેર, પાટણની રાણીની વાવ અને અમદાવાદ ઐતિહાસિક શહેર.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરીને આનંદ વ્યક્ત કર્યો છે. એમણે ધોળાવીરાની હડપ્પા યુગની તસવીરોને પોસ્ટ કરીને લખ્યું છે કે ઈતિહાસ, સંસ્કૃતિ અને પુરાતત્વમાં રસ ધરાવનાર લોકોએ ધોળાવીરાની મુલાકાત લેવી જ જોઈએ.

Dholavira was an important urban centre and is one of our most important linkages with our past. It is a must visit, especially for those interested in history, culture and archaeology. https://t.co/XkLK6NlmXx pic.twitter.com/4Jo6a3YVro

I first visited Dholavira during my student days and was mesmerised by the place.

As CM of Gujarat, I had the opportunity to work on aspects relating to heritage conservation and restoration in Dholavira. Our team also worked to create tourism-friendly infrastructure there. pic.twitter.com/UBUt0J9RB2

