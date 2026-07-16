મેમનગર સ્થિત SGVP ગુરુકુળ ખાતેથી નીકળી ૧૯મી ભવ્ય રથયાત્રા

અમદાવાદ: અષાઢી બીજના પવિત્ર પર્વ પર મેમનગર સ્થિત SGVP ગુરુકુળ ખાતેથી ૧૯મી ભવ્ય રથયાત્રાનો મંગળ પ્રારંભ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે કરવામાં આવ્યો હતો. આ પાવન અવસરે મુખ્યમંત્રીએ ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલરામ અને બહેન સુભદ્રાજીની શાસ્ત્રોક્ત વિધિથી પૂજા-અર્ચના કરી મહાઆરતી ઉતારી હતી. વરિષ્ઠ સંતો અને મહાનુભાવોની ઉપસ્થિતિમાં ત્રણેય રથોને પ્રસ્થાન કરાવી મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના નાગરિકોની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટે પ્રાર્થના કરી હતી તથા અષાઢી બીજની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી.
આયોજન અને વિશેષતાઓ:
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સુવર્ણ જયંતી અને ૧૨૫મો જન્મદિન: આ વર્ષની ૧૯મી રથયાત્રા પરમ પૂજ્ય શાસ્ત્રીજી મહારાજ ધર્મજીવનદાસજી સ્વામીના ૧૨૫મા જન્મદિન અને મેમનગર સ્વામિનારાયણ ગુરુકુળના ‘સુવર્ણ જયંતી મહોત્સવ’ના નિમિત્તે વિશેષરૂપે યોજવામાં આવી છે.
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આધ્યાત્મિક ઝાંખીઓ: રથયાત્રાના રથોને વિશેષ આધ્યાત્મિક થીમ આધારિત મનોહર ઝાંખીઓથી શણગારવામાં આવ્યા છે.
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૭ કિલોમીટરનો રૂટ: આ રથયાત્રા મેમનગર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં અંદાજે ૭ કિલોમીટરના રૂટ પર પરિભ્રમણ કરીને નગરજનોને દર્શન આપી મોડી સાંજે પરત ગુરુકુળ કેમ્પસ ખાતે સંપન્ન થશે.
ભક્તિમય માહોલ અને મહાનુભાવોની હાજરી
રથયાત્રાના પ્રસ્થાન સમયે ‘જય રણછોડ, માખણ ચોર’ના નાદથી સમગ્ર ગુરુકુળ પરિસર ભક્તિમય બની ગયું હતું. આ પ્રસંગે અમદાવાદના મેયર હિતેશભાઈ બારોટ, સદગુરુ પુરાણી બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામી, શહેર પ્રમુખ પ્રેરકભાઈ શાહ, AMC વોટર સપ્લાય કમિટીના ચેરમેન ધરમશીભાઈ દેસાઈ, સ્થાનિક કાઉન્સિલરો, પૂજનીય સંતો અને હજારો હરિભક્તો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.