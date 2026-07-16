જગન્નાથ રથયાત્રામાં ભાગદોડ: 1નું મોત, 200 થી વધુ ઘાયલ

ઓડિશાના જગન્નાથ પુરી ખાતે વિશ્વવિખ્યાત રથયાત્રાના પ્રથમ દિવસે ગુરુવારે ગ્રાન્ડ રોડ (બડા દંડા) પર લાખો શ્રદ્ધાળુઓની અનિયંત્રિત ભીડને કારણે ભારે અફરાતફરી જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. લાખો ભક્તોની ભીડમાં અચાનક નાસભાગ મચી જતાં એક શ્રદ્ધાળુનું મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે ઘણા ભક્તોને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ (Suffocation) થવા લાગી હતી. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં 200 થી વધુ ઘાયલોને તાત્કાલિક ધોરણે હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવ્યા છે, જ્યાં તમામની સારવાર ચાલી રહી છે.
ભીડ વધવાના કારણે સર્જાઈ દુર્ઘટના
મળતી માહિતી મુજબ, જ્યારે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાના રથોને મંદિરથી બહાર લાવવામાં આવી રહ્યા હતા, ત્યારે ગ્રાન્ડ રોડ પર ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું હતું. આ દરમિયાન ભીડના દબાણ અને ઉમટી પડેલા શ્વાસના કારણે એક શ્રદ્ધાળુ અચાનક બેભાન થઈ ગયો હતો. તેને તાત્કાલિક પુરી જિલ્લા મુખ્ય મથક હોસ્પિટલ (DHH) ખસેડાયો હતો, જ્યાં ડોક્ટરોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. જો કે, વહીવટી તંત્ર દ્વારા હજુ સુધી આ મોતના કારણની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી. આ ભીડ વચ્ચે સ્પેશિયલ રેસ્ક્યુ યુનિટ (SRU) ની ટીમોએ તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરીને પ્રભાવિત શ્રદ્ધાળુઓને ભીડમાંથી સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા અને તેમને પુરી મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યા હતા. સ્થાનિક પ્રશાસને ગ્રાન્ડ રોડ પર ભીડ નિયંત્રણ અને ઈમરજન્સી તબીબી સેવાઓ સુનિશ્ચિત કરવા માટે વધારાની સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવી દીધી છે.
રથયાત્રા 2026 ની ભવ્ય શરૂઆત
વિશ્વભરમાં ભારે આસ્થા ધરાવતી જગન્નાથપુરી રથયાત્રા ગુરુવારથી શરૂ થઈ ગઈ છે. ભગવાન જગન્નાથ, બલભદ્ર અને દેવી સુભદ્રાની તેમની 12મી સદીના ઐતિહાસિક મંદિરથી ગુંડીચા મંદિર સુધીની વાર્ષિક યાત્રા દર્શન માટે લાખોની મેદની ઉમટી પડી હતી. શંખ, ઝાંઝ અને ઘંટના મધુર નાદ વચ્ચે સૌથી પહેલા ચક્રરાજ સુદર્શનજીને મુખ્ય મંદિરમાંથી બહાર લાવી દેવી સુભદ્રાના ‘દર્પદલન’ રથ પર બિરાજમાન કરાયા હતા. ત્યારબાદ ‘શૂન્ય પહંડી’ જુલૂસ સાથે દેવી સુભદ્રાજીની મૂર્તિ રથ પર સ્થાપિત કરાઈ હતી. અંતે ભગવાન જગન્નાથજીની મૂર્તિ જેવી જ બહાર આવી કે આખું વાતાવરણ ‘જય જગન્નાથ’ ના નારાઓથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
ભારે વરસાદ અને જળબંબાકારનો પડકાર
રથયાત્રા દરમિયાન પુરીમાં ભારે વરસાદ અને જળબંબાકારની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ઓડિશા સરકારે વ્યાપક ઈમરજન્સી વ્યવસ્થા ઉભી કરી છે. આવાસ અને શહેરી વિકાસ વિભાગે પુરી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (PMC) સાથે મળીને 24 કલાક એલર્ટ ટીમો તૈનાત રાખી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં પુરીમાં આશરે 200 millimeters જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે, જેના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા ખોરવાઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગે ગુરુવારે પણ ભારે વરસાદની ચેતવણી આપી હતી.
આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આવાસ અને શહેરી વિકાસ મંત્રી કૃષ્ણ ચંદ્ર મહાપાત્રાએ બુધવારે રાત્રે જ પુરીના સંવેદનશીલ વિસ્તારોનું ગ્રાઉન્ડ ઈન્સ્પેક્શન કર્યું હતું. તેમણે રેડ ક્રોસ હોસ્પિટલ સહિતના વિવિધ વિસ્તારોની મુલાકાત લઈ ડ્રેનેજ વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરી હતી. મંત્રીએ અધિકારીઓને આદેશ આપ્યો છે કે પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં હાઈ કેપેસિટી પમ્પિંગ યુનિટ્સ અને બાયપાસ પાઈપલાઈન સક્રિય રાખવામાં આવે જેથી રથયાત્રાના માર્ગો સૂકા અને ટ્રાફિક માટે યોગ્ય બનેલા રહે.