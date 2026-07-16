સોનમ વાંગચુકને દેશના શિક્ષણ મંત્રી બનાવવામાં આવે : અરવિંદ કેજરીવાલ

દિલ્હીના ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ગુરુવારે સાંજે જંતર-મંતર ખાતે ચાલી રહેલા વિરોધ પ્રદર્શન સ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેમણે ત્યાં NEET પરીક્ષામાં કથિત ગેરરીતિઓ વિરુદ્ધ વિરોધ પ્રદર્શિત કરી રહેલી ‘કોકરોચ જનતા પાર્ટી’ (CJP) ના આંદોલનને પોતાનું સત્તાવાર સમર્થન જાહેર કર્યું હતું. આ મંચ પરથી સંબોધન કરતા કેજરીવાલે દેશના વર્તમાન શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની ઉગ્ર માંગ કરી હતી અને તેમના સ્થાને શિક્ષણવિદ્ સોનમ વાંગચુકને દેશના નવા શિક્ષણ મંત્રી બનાવવાની અનોખી સલાહ આપી હતી.
સોનમ વાંગચુકના 19 દિવસના અનશનને આપ્યો ટેકો
જંતર-મંતર ખાતે છેલ્લા 19 દિવસથી અનિશ્ચિતકાલીન અનશન પર બેઠેલા પર્યાવરણવિદ્ અને શિક્ષણવિદ્ સોનમ વાંગચુકની હિંમતને કેજરીવાલે બિરદાવી હતી અને તેમને સલામ કરી હતી. દેશના લાખો યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે ચાલી રહેલા આ આંદોલનમાં સોનમ વાંગચુક તથા CJP ના સ્થાપક અભિજીત દીપકે પ્રત્યે કેજરીવાલે પોતાની સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં સુધાર લાવવા માટે વાંગચુક જેવા સાચા અને સમર્પિત વ્યક્તિને શિક્ષણ મંત્રાલયની કમાન સોંપવી જોઈએ.
વડાપ્રધાન મોદીને કેજરીવાલની કડક ચેતવણી
કેન્દ્રની ભાજપ સરકાર પર પ્રહારો કરતા અરવિંદ કેજરીવાલે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સંબોધીને કહ્યું કે સરકારે દેશના યુવાનો અને વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ દબાવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં. તેમણે ચેતવણીભર્યા લહેકામાં કહ્યું કે, “જો અત્યારે યુવાનોની આક્રોશભરી વાણી સાંભળવામાં નહીં આવે, તો સત્તાધારી પક્ષનો હાલ પણ વર્ષ 2014 માં કોંગ્રેસ જેવો થશે.” નોંધનીય છે કે વર્ષ 2014 ની લોકસભા ચૂંટણીમાં જનતાના આક્રોશને કારણે કોંગ્રેસે સત્તા ગુમાવવી પડી હતી, જે ઇતિહાસ યાદ કરાવીને કેજરીવાલે કેન્દ્ર સરકારને યુવાનોની ચિંતાઓ પ્રત્યે ગંભીર બનવા ટકોર કરી છે.