AM/NS India અને SVNIT દ્વારા રોજગારલક્ષી ‘એમ્પ્લોયેબિલિટી એનહાન્સમેન્ટ પ્રોગ્રામ’

સુરત (હજીરા): ઉદ્યોગોની જરૂરિયાતો મુજબ કુશળ પ્રતિભાઓ તૈયાર કરવા અને ઉદ્યોગ-શૈક્ષણિક ભાગીદારીને પ્રોત્સાહન આપવાના હેતુથી આર્સેલરમિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ઇન્ડિયા (AM/NS India) અને સરદાર વલ્લભભાઈ નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ટેક્નોલોજી (SVNIT) દ્વારા સંયુક્તપણે ‘એમ્પ્લોયેબિલિટી એનહાન્સમેન્ટ પ્રોગ્રામ’ (EEP)નો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
આ એક વર્ષીય સર્ટિફિકેશન કોર્સનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શૈક્ષણિક અભ્યાસક્રમ અને ઉદ્યોગની વાસ્તવિક જરૂરિયાતો વચ્ચેનું અંતર દૂર કરી યુવા એન્જિનિયરોને રોજગાર માટે વધુ સક્ષમ બનાવવાનો છે.
૮૦ વિદ્યાર્થીઓની પ્રથમ બેચ
આ પ્રોગ્રામની પ્રથમ બેચમાં કુલ ૮૦ ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. જેમાં ૪૦ એન્જિનિયરિંગ સ્નાતકો અને ૪૦ ડિપ્લોમા ધારકોનો સમાવેશ થાય છે. આ તાલીમાર્થીઓને SVNIT અને AM/NS Indiaના નિષ્ણાતો દ્વારા વ્યવહારુ જ્ઞાન, ટેક્નિકલ કૌશલ્ય, ઔદ્યોગિક સલામતી (Industrial Safety), ક્વોલિટી મેનેજમેન્ટ અને આધુનિક મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર માટે જરૂરી સ્કિલ્સ પ્રોવાઇડ કરવામાં આવશે.
ગરિમામય ઉદ્ઘાટન સમારોહ
કાર્યક્રમના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સુરત જિલ્લા કલેક્ટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ તેજસ પરમાર (IAS) મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ ઉપરાંત SVNITના ડિરેક્ટર પ્રોફ. (ડૉ.) અનુપમ શુક્લા, AM/NS Indiaના ડિરેક્ટર અને વાઈસ પ્રેસિડેન્ટ (HR & Admin) આશુતોષ તેલંગ, SVNITના વરિષ્ઠ અધ્યાપકો, સ્થાનિક ગામોના સરપંચો તેમજ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા.
અગ્રણીઓના વક્તવ્ય
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તેજસ પરમાર (IAS, કલેક્ટર – સુરત): “સુરતની વિકાસગાથા કુશળ સ્થાનિક પ્રતિભાના બળ પર આગળ વધવી જોઈએ. AM/NS India અને SVNITની આ પહેલ યુવાનો માટે અર્થપૂર્ણ તકોનું સર્જન કરે છે અને વિકસિત ભારતના વિઝનને આગળ ધપાવે છે.”
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આશુતોષ તેલંગ (AM/NS India): “અમે માનીએ છીએ કે ઔદ્યોગિક વિકાસ અને સમુદાયનો વિકાસ સાથે-સાથે આગળ વધવો જોઈએ. આ કાર્યક્રમથી સ્થાનિક યુવાનોની રોજગારક્ષમતા વધશે અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્ર માટે મજબૂત ‘ટેલેન્ટ પાઇપલાઇન’ તૈયાર થશે.”
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પ્રોફ. (ડૉ.) અનુપમ શુક્લા (ડિરેક્ટર, SVNIT): “આ કાર્યક્રમ ઉદ્યોગ અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ વચ્ચેના મજબૂત સહયોગનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, જે વિદ્યાર્થીઓને ઝડપથી બદલાતી ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતો માટે સક્ષમ બનાવશે.”
સ્કિલિંગ ક્ષેત્રે AM/NS Indiaનું યોગદાન
ભારત સરકારની ‘PM-SETU’ યોજના અંતર્ગત તાજેતરમાં જ AM/NS Indiaની સુરત ITI ક્લસ્ટર માટે ‘એન્કર ઇન્ડસ્ટ્રી પાર્ટનર’ તરીકે પણ પસંદગી કરવામાં આવી છે. ‘વિકસિત ભારત 2047’ના વિઝનને સાકાર કરવાના ભાગરૂપે ઉદ્યોગ, સરકાર અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની આ ભાગીદારી દેશમાં કુશળ માનવબળનું નિર્માણ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.