CJP બેઠક પહેલા દીપકેનું નિવેદન, કહ્યુ- ‘અમે દબાણ જૂથ તરીકે કામ કરીશું’

NEET પેપર લીક આંદોલન બાદ કોકરોચ જનતા પાર્ટીની કોર કમિટી બુધવારે છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં મળશે. આ બેઠકમાં સંગઠનના વિસ્તરણ આંદોલનની આગામી દિશા અને યુવાનોના મુદ્દાઓ માટે ભવિષ્યની રણનીતિઓ પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે.
NEET પેપર લીક સામે આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહેલી કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) ની કોર કમિટી આજે મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજશે. CJP કોર કમિટીની બેઠક પહેલા, પાર્ટીના નેતાઓએ આંદોલનને પાયાના સ્તરે લઈ જવા અને યુવાનોના મુદ્દાઓ પર પ્રચાર ચાલુ રાખવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી.
CJPના સ્થાપક અભિજીત દિપકેએ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેમનો પક્ષ હાલમાં દબાણ જૂથ તરીકે કાર્ય કરશે, કારણ કે આ ક્ષણે દેશને આની જરૂર છે. મહારાષ્ટ્રના છત્રપતિ સંભાજીનગરમાં CJPની કોર ટીમની બેઠક પહેલા પત્રકારો સાથે વાત કરતા દિપકેએ કહ્યું કે આ બેઠકમાં મીડિયા અને ન્યાયતંત્ર જેવી સંસ્થાઓમાં ઘટતા જાહેર વિશ્વાસ અંગે ચર્ચા કરવામાં આવશે.
દિપકેએ જણાવ્યું હતું કે આ બેઠકમાં ઇથેનોલ-મિશ્રિત ઇંધણ અને વધતી જતી બેરોજગારી જેવા મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે.આ દરમિયાન સીજેપીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરભ દાસે જણાવ્યું હતું કે સામાજિક કાર્યકર્તા સોનમ વાંગચુક તેમના માર્ગદર્શક રહેશે અને પાર્ટી તેમની સલાહ લેવાનું ચાલુ રાખશે.
પાર્ટી પ્રવક્તાએ શું કહ્યું?
પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા વૈષ્ણવી ગૌરે કહ્યું,’ભાજપ અને આરએસએસ દ્વારા રેલીઓ યોજવાની રીત સંવાદ કરતાં વધુ નિર્દેશો જેવી હતી. અમને આશા છે કે સંવાદ થશે, અને વિદ્યાર્થીઓને ડરાવવામાં આવશે નહીં.’ તેમણે ઉમેર્યું,’અમે અમારું યુવા આંદોલન ચાલુ રાખીશું. તે રોજગાર, શિક્ષણ અને વધતી જતી મોંઘવારી જેવા યુવાનો સંબંધિત મુદ્દાઓ દ્વારા આગળ વધશે.’
સૌરભ દાસે ભાવિ રણનીતિ વિશે શું કહ્યું?
કોકરોચ જનતા પાર્ટીના મુખ્ય પ્રવક્તા સૌરભ દાસે કોર કમિટીની બેઠક વિશે જણાવ્યું હતું કે,’અમને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે સફળ પ્રદર્શન પછી આંદોલન કઈ દિશામાં જશે. અમે બધા આ માટે રણનીતિ બનાવવા માટે ભેગા થયા છીએ.’ તેમણે કહ્યું,’અમે આ અંગે ચર્ચા કરીશું અને તેને પાયાના સ્તરે કેવી રીતે લઈ જવું તે અંગે વિચારણા કરીશું. 6 ઓગસ્ટે જ્યારે કોઈ નક્કર નિર્ણય લેવામાં આવશે, ત્યારે અમે અમારી ભાવિ રણનીતિ વિશે બધાને જાણ કરીશું.’