પ્રદીપ રાવત નિધન: આમિર ખાનને ગજની ફિલ્મ આ અભિનેતાને કારણે મળી હતી

પ્રદીપ રાવત બોલિવૂડ અને દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મો બંનેમાં એક ભયાનક ખલનાયક તરીકે જાણીતા હતા. હવે, આ અભિનેતા આપણી વચ્ચે રહ્યાં નથી. મંગળવારે સાંજે અભિનેતા પ્રદીપ રાવતનું નિધન (Pradeep Rawat Dies) થયું. તેમની અભિનય કારકિર્દી કેવી રીતે શરૂ થઈ? તેમણે આમિર ખાન સાથે ખાસ સંબંધ કેવી રીતે કેળવ્યો? પ્રદીપ રાવતની કારકિર્દી અને જીવનની અજાણી વાતો જાણીએ.
પ્રદીપ રાવતે આમિર ખાનની ફિલ્મ ‘ગજની’ માં ખલનાયક ગઝની ધર્માત્માની ભૂમિકા ભજવીને બોલિવૂડમાં પોતાનું નામ બનાવ્યું. તેમણે ખલનાયક તરીકે અસંખ્ય ફિલ્મોમાં દર્શકોને ડરાવ્યા હતા. આમિર ખાન સાથે તેમનો સંબંધ ખાસ હતો. પ્રતિભાશાળી અભિનેતા પ્રદીપ રાવતનું નિધન(Pradeep Rawat Dies) થયું છે. પ્રદીપે તેમની કારકિર્દીમાં લગભગ 150 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું. તેમની કારકિર્દી અને ફિલ્મ કારકિર્દી વિશે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ હકીકતો જાણીએ.
સેનામાં જોડાવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું
જબલપુરમાં જન્મેલા પ્રદીપ રાવત એક સૈન્ય પરિવારમાંથી હતા. તેમના પિતા એક સૈન્ય અધિકારી હતા. સૈન્ય ઘરના વાતાવરણમાં ઉછર્યા હોવાથી તેમણે પણ સેનામાં જોડાવાનું વિચાર્યું, પરંતુ આ સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું. કોઈ કારણોસર, તેઓ સૈન્યમાં નોકરી મેળવી શક્યા નહીં. બાદમાં, પ્રદીપે જબલપુરમાં એક બેંકમાં કામ કરવાનું શરૂ કર્યું.
બેંકની નોકરી છોડીને તેઓ રંગભૂમિની દુનિયામાં પ્રવેશ્યા
પ્રદીપ રાવતને બેંકની નોકરીથી સંતોષ ના થયો. બાદમાં તેઓ રાજ બબ્બરના થિયેટર ગ્રુપ ‘એકજુટ’માં જોડાયા, જ્યાં તેમને અભિનયનો શોખ કેળવ્યો. તેમણે થિયેટરમાં પોતાની અભિનય કુશળતાને નિખારી. 1985માં તેમણે ફિલ્મ ‘મેરી જંગ’દ્વારા ફિલ્મ જગતમાં પ્રવેશ કર્યો. આ ફિલ્મમાં તેમણે અનિલ કપૂર અને અમરીશ પુરી જેવા કલાકારો સાથે કામ કર્યું. ત્યારબાદ પ્રદીપે ઘણી હિન્દી ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો.
પ્રદીપ રાવતે ‘અગ્નિપથ’, ‘બાગી’, ‘કોયલા’, ‘મેજર સાહબ’ અને ‘સરફરોશ’ જેવી મોટી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું. તેમણે મોટાભાગની ફિલ્મોમાં સહાયક ભૂમિકાઓ ભજવી હતી. તેમ છતાં, તેમણે પોતાની મજબૂત પ્રતિષ્ઠા સ્થાપિત કરી. જ્યારે આમિર ખાનની ‘ગજની’ રિલીઝ થઈ, ત્યારે બહુ ઓછા લોકોને અપેક્ષા હતી કે તે વ્યાપારી રેકોર્ડ તોડશે. આ ફિલ્મ પ્રદીપ રાવતની કારકિર્દીમાં પણ એક સીમાચિહ્નરૂપ બની. આજે પણ ‘ગજની’ ફક્ત આમિર ખાનના પરિવર્તન માટે જ નહીં પરંતુ પ્રદીપ રાવતના શક્તિશાળી અને ભયાનક અભિનય માટે પણ જાણીતી છે.
પ્રદીપ રાવતે ફિલ્મ ‘ગજની’ માટે દિગ્દર્શકને આમિર ખાનનું નામ સૂચવ્યું હતું. નોંધનીય છે કે ‘ગજની’ બોલિવૂડમાં બને તે પહેલાં, દક્ષિણમાં એક ફિલ્મ બની ચૂકી હતી, જેમાં પ્રદીપ ખલનાયક તરીકે હતા. તેથી, દિગ્દર્શકે પ્રદીપ સાથે સંમત થઈને હિન્દી માટે આમિર ખાનની પસંદગી કરી.
આમિર ખાને પોતે ‘લગાન’ માટે હાકલ કરી હતી
આમિર ખાન અને પ્રદીપ રાવતે માત્ર ‘ગજની’માં નહીં ‘લગાન’માં પણ સાથે અભિનય કર્યો હતો. સિદ્ધાર્થ કાનનના શો પર, પ્રદીપ રાવતે ખુલાસો કર્યો હતો કે આમિર ખાને પોતે તેમના ઘરે ફોન કરીને તેમને ‘લગાન’માં ભૂમિકા ઓફર કરી હતી. શરૂઆતમાં મુકેશ ઋષિ આ ભૂમિકા ભજવવાના હતા.
પ્રદીપે આ કારણે દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોમાં વધુ કામ કર્યું
સિદ્ધાર્થ કાનનના શો પર પ્રદીપે સમજાવ્યું કે તેઓ હિન્દી ફિલ્મો કરતાં દક્ષિણ ભારતીય ફિલ્મોમાં કેમ વધુ કામ કરે છે. તેમણે કહ્યું,’સાઉથમાં પૈસા સમયસર ચૂકવવામાં આવે છે; તેઓ હિન્દી ફિલ્મો કરતાં ત્રણ ગણા વધારે ચૂકવે છે. તેઓ કલાકારોનો પણ ખૂબ આદર કરે છે. જ્યારે હિન્દી ફિલ્મો પ્રત્યે તેમની ફરિયાદ હતી કે ત્યાં પૈસા ખૂબ મોડેથી ચૂકવવામાં આવે છે.’ પ્રદીપ રાવતે તમિલ, તેલુગુ, મલયાલમ, કન્નડ અને ઉડિયા ફિલ્મોમાં વ્યાપકપણે અભિનય કર્યો છે. તેઓ ટીવી સિરિયલ ‘મહાભારત’માં અશ્વત્થામાની ભૂમિકા માટે પણ જાણીતા હતા.