‘નકામા અને બેરોજગાર’, કંગના રનૌતે CJP પ્રવક્તા પર કર્યો હુમલો

કંગના રનૌત અને CJPના પ્રવક્તા સૌરવ દાસ વચ્ચે શાબ્દિક યુદ્ધ ચાલુ છે. બંનેએ એકબીજાની ટીકા કરી છે. કંગનાએ દાસને નકામા અને બેરોજગાર કહ્યા છે.
ભાજપના સાંસદ અને અભિનેત્રી કંગના રનૌતે કોકરોચ જનતા પાર્ટી (CJP) પર શાબ્દિક હુમલો કર્યો છે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીઝ પર પાર્ટીના પ્રવક્તા સૌરવ દાસને નકામા અને બેરોજગાર કહ્યા હતા. દાસે કંગનાની ટીકા કર્યા બાદ આ નિવેદન આવ્યું છે, જેમણે CJPના નેતૃત્વ હેઠળના વિરોધ પ્રદર્શનોની ટીકા કરી હતી.
કંગના રનૌતે સૌરવ દાસની ટીકા કરી
તાજેતરમાં, કંગના રનૌતે દાસના ઇન્ટરવ્યુનો સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો અને તેમના વિદ્યાર્થી હોવાના દાવા પર સવાલ ઉઠાવ્યા. તેણીએ લખ્યું,”મેં આ વ્યક્તિને ગુગલ પર શોધ્યો અને જાણવા મળ્યું કે તે 28 વર્ષનો છે. મને સમજાતું નથી કે તે વિદ્યાર્થી હોવાનો દાવો કેવી રીતે કરી શકે છે.”
તેણીએ આગળ ઉમેર્યું,”હા, હું છેલ્લા બે વર્ષથી રાજકારણમાં છું, પરંતુ હું છેલ્લા 20 વર્ષથી જાહેરમાં છું. તેની ઉંમરે, મને બે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો મળ્યા હતા. એક નવા સાંસદ તરીકે, મારી પાસે ઘણો કામનો બોજ હતો કારણ કે હું એક ફિલ્મ નિર્માતા, કલાકાર, નિર્માતા, પટકથા લેખક અને બિઝનેસવુમન પણ છું. તે ક્યારેય સમજી શકશે નહીં કે હંમેશા ઉચ્ચ માંગમાં રહેવાનો અર્થ શું છે. પ્રિય સૌરવ, તમારા મુદ્દાઓ વ્યક્તિગત છે. તમે વિદ્યાર્થી નથી, તમે ફક્ત નકામા છો. કંઈક શીખો.”
કંગનાએ CGP પર હુમલો કર્યો
અગાઉ, એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરીમાં રનૌતે લખ્યું હતું કે, “મેં મારા જીવનમાં ક્યારેય એક જગ્યાએ આટલી બધી કુરૂપતા જોઈ નથી. તેઓ જે રીતે વાત કરે છે અને જે ભાષા વાપરે છે… તમે તમારી જાતને કોકરોચ કહો છો અને તમે તેના જેવા જ દેખાવ છો અને વર્તન કરો છો.”
દાસે કંગના વિશે શું કહ્યું?
અગાઉ, દાસે કહ્યું હતું કે “તેમના પોતાના પક્ષના સભ્યો પણ કંગના રનૌતની વાત પર વધુ ધ્યાન આપતા નથી અથવા તેમને ગંભીરતાથી લેતા નથી, તો આપણે શા માટે લઈએ? મને નથી લાગતું કે જેન જી, જેન આલ્ફા, અથવા યુવા પેઢીમાંથી કોઈ પણ તેમને ગંભીરતાથી લે છે અથવા તેમની વાત સાંભળે છે.”
CJPનો વિરોધ
NEET પેપર લીકના કથિત મામલામાં CJP દેશવ્યાપી વિરોધ પ્રદર્શનના કેન્દ્રમાં ઉભરી આવ્યા હતા. એક મહિના સુધી ચાલેલા આ આંદોલનને કારણે ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપ્યું હતું. હવે જ્યારે વિરોધ પ્રદર્શન સમાપ્ત થઈ ગયા છે, ત્યારે રનૌત અને CJP નેતાઓ વચ્ચે ઓનલાઈન શાબ્દિક યુદ્ધ ચાલુ છે.