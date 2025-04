IPL 2025 : દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે ગુજરાત ટાઈટન્સનો ધમાકેદાર વિજય

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2025 ની મેચ નંબર-35 માં ગુજરાત ટાઇટન્સનો સામનો દિલ્હી કેપિટલ્સસામે થયો હતો. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં દિલ્હી કેપિટલ્સનો સાત વિકેટથી પરાજય થયો હતો. મેચમાં ગુજરાત ટાઇટન્સને જીતવા માટે 204 રનનો લક્ષ્યાંક મળ્યો હતો જે તેમણે 19.2 ઓવરમાં હાંસલ કરી લીધો હતો. ગુજરાત તરફથી જોસ બટલરે અણનમ 97 રન બનાવ્યા.

