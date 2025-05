IPL 2025 : ધોની અને ચેન્નાઈની સફર વિજય સાથે સમાપ્ત

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે IPL 2025 માં પોતાની સફર જીત સાથે શરૂ કરી હતી અને તેનો અંત પણ શાનદાર જીત સાથે કર્યો હતો. અમદાવાદમાં રમાયેલી મેચમાં, એમએસ ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ચેન્નાઈએ ગુજરાત ટાઇટન્સને, જે પહેલાથી જ પ્લેઓફમાં પહોંચી ચૂકી હતી અને ફાઇનલ માટે દાવેદાર માનવામાં આવતી હતી, તેને સંપૂર્ણપણે એકતરફી રીતે 85 રનથી હરાવી દીધી. પરંતુ આ જીત છતાં, CSK એ સીઝનનો અંત 10મા સ્થાને કર્યો. આઈપીએલના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે ચેન્નઈએ પોઈન્ટ ટેબલમાં છેલ્લા સ્થાને રહીને સીઝનનો અંત કર્યો છે.

The 5⃣-time champs sign off from #TATAIPL 2025 with a convincing win 💛#CSK register a HUGE 83-run win over #GT 👏

Updates ▶ https://t.co/P6Px72jm7j#GTvCSK | @ChennaiIPL pic.twitter.com/ey9uNT3IqP

— IndianPremierLeague (@IPL) May 25, 2025