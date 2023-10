સપ્ટેમ્બરમાં GST કલેક્શનમાં 10 ટકાનો વધારો થયો

દેશમાં ગ્રોસ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST) કલેક્શનમાં સપ્ટેમ્બરમાં વાર્ષિક ધોરણે 10 ટકાનો વધારો થયો છે. 1.62 લાખ કરોડથી વધુ હતી. ચાલુ નાણાકીય વર્ષમાં આ ચોથો મહિનો છે, જ્યારે ટેક્સ કલેક્શન રૂ. 1.6 લાખ કરોડના આંકડાને પાર કરી ગયું છે. ગયા મહિને GSTની કુલ આવક રૂ. 1,62,712 કરોડ હતી. જેમાં સેન્ટ્રલ જીએસટી રૂ. 29,818 કરોડ, સ્ટેટ જીએસટી રૂ. 37,657 કરોડ, ઇન્ટિગ્રેટેડ જીએસટી રૂ. 83,623 કરોડ (માલની આયાત પર જમા કરાયેલ રૂ. 41,145 કરોડ સહિત) અને સેસ રૂ. 11,613 કરોડ (માલની આયાત પર જમા કરાયેલ રૂ. 881 કરોડ સહિત)નો સમાવેશ થાય છે.

👉 ₹1,62,712 crore gross #GST revenue collected during September 2023; records 10% Year-on-Year growth

👉 GST collection crosses ₹1.60 lakh crore mark for the fourth time in FY 2023-24

👉 ₹9,92,508 crore gross #GST collection for the first half of FY 2023-24 marks 11% Y-o-Y… pic.twitter.com/1C8QiSQcVw

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) October 1, 2023