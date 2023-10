ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક, PM મોદી અને અમિત શાહ પણ હાજર

રવિવારે ભાજપની કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિની બેઠક પાર્ટી મુખ્યાલયમાં મળી હતી. આ દરમિયાન મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન અને છત્તીસગઢ સહિતની આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ચર્ચા થઈ હતી. બેઠકમાં અગાઉની બેઠકોના પરિણામોની ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. આ બેઠકમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પણ હાજરી આપી હતી. પાર્ટી હેડક્વાર્ટર પહોંચતા જ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ તેમનું સ્વાગત કર્યું. વડા પ્રધાન મોદી, કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહ, જેપી નડ્ડા અને અન્ય કેટલાક કેન્દ્રીય પ્રધાનો કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિનો ભાગ છે. આ સમિતિ પક્ષના ઉમેદવારો અંગે અંતિમ નિર્ણય લે છે. મહારાષ્ટ્રના ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ, વસુંધરા રાજે, ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને કૈલાશ ચૌધરી અને અન્ય બીજેપી નેતાઓ પણ આ બેઠકમાં સામેલ થયા હતા.

