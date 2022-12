ચીન સાથેના તણાવ વચ્ચે LAC પર ‘હોલોકોસ્ટ’ બેલિસ્ટિક મિસાઈલની તૈનાતીને મંજૂરી

ભારત-ચીન સરહદ પર તણાવ વચ્ચે સંરક્ષણ મંત્રાલયે મોટો નિર્ણય લીધો છે. રવિવારે મંત્રાલયે સશસ્ત્ર દળો માટે 120 પ્રલય વ્યૂહાત્મક બેલેસ્ટિક મિસાઇલો ખરીદવાના પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપી દીધી છે. આ મિસાઈલોને ચીન સરહદ પર તૈનાત કરવામાં આવશે. આ પ્રથમ વખત હશે જ્યારે બેલેસ્ટિક મિસાઈલનો ઉપયોગ વ્યૂહાત્મક કામગીરીમાં કરવામાં આવશે. આ મિસાઈલ 150 થી 500 કિલોમીટરની વચ્ચે દુશ્મનના નિશાનને નષ્ટ કરી શકે છે. ટોચના સરકારી સૂત્રોએ Aaj Tak ને જણાવ્યું હતું કે, “રોકેટ દળો બનાવવાના પ્રોજેક્ટને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે કારણ કે લગભગ 120 પ્રલય બેલિસ્ટિક મિસાઇલો ખરીદવાની દરખાસ્તને સંરક્ષણ મંત્રાલયની ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમણે માહિતી આપી હતી કે મિસાઇલો હવે મોટી સંખ્યામાં બનાવવામાં આવશે અને નજીકના ભવિષ્યમાં ઓપરેશનલ સેવામાં સામેલ થવા માટે તૈયાર થવાની અપેક્ષા છે. આ પ્રોજેક્ટ સશસ્ત્ર દળો માટે વ્યૂહાત્મક રોકેટ ફોર્સ બનાવવા માટે એક મોટું પ્રોત્સાહન હશે, જેમ કે સ્વર્ગસ્થ ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ બિપિન રાવત દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું હતું.

India clears Pralay tactical ballistic missiles for armed forces, to be deployed along China border

