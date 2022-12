રાહુલ ગાંધી સાથે વાત કરનારાઓની પૂછપરછ કરી રહી છે IB, કોંગ્રેસનો આરોપ

કોંગ્રેસે ગંભીર આરોપ લગાવ્યો છે કે ભારત જોડો યાત્રા દરમિયાન રાહુલ ગાંધી સાથે વાતચીત કરનારા લોકોની IB પૂછપરછ કરી રહી છે. કોંગ્રેસના મહાસચિવ જયરામ રમેશે દાવો કર્યો છે કે તપાસ એજન્સી IB યાત્રામાં સામેલ થનારા લોકો પાસેથી રાહુલ ગાંધીને આપવામાં આવેલા મેમોરેન્ડમની નકલ માંગી રહી છે. આ સિવાય કોંગ્રેસે પીએમ નરેન્દ્ર મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પર નિશાન સાધ્યું છે.

IB has been interrogating a number of people who have interacted with @RahulGandhi during #BharatJodoYatra. The spooks have been asking all sorts of questions & also wanting copies of memoranda submitted to him.There’s nothing secretive about the Yatra but clearly G2 are rattled!

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) December 25, 2022