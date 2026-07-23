સરકારનું મોટી કાર્યવાહી,અશ્લીલ કન્ટેન્વાળી 50 OTT એપ્સ પર પ્રતિબંધ

સરકારે ફરી એકવાર કડક કાર્યવાહી કરી છે અને પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી ધરાવતી 50 OTT એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. કેન્દ્રીય રાજ્ય મંત્રી ડૉ. એલ. મુરુગને લોકસભામાં આ જાહેરાત કરી.
ભારત સરકારે 50 OTT એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે જે યુઝર્સને પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી પીરસતી હતી. ગયા વર્ષે, સરકારે ALT, Ullu અને Desiflix જેવી એપ્લિકેશનો સહિત પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી ધરાવતી 25 એપ્લિકેશનો પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. આ વર્ષના ફેબ્રુઆરીમાં, સરકારે પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી પ્રદર્શિત કરવા બદલ પાંચ વધુ એપ્લિકેશનો પર પણ પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયો ન્યૂઝ (ન્યૂઝ ઓન એર) અનુસાર, કેન્દ્રીય પ્રસારણ રાજ્યમંત્રી ડૉ. એલ. મુરુગને લોકસભામાં એક લેખિત નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અશ્લીલ અને વાંધાજનક સામગ્રી પ્રદર્શિત થવાને કારણે 50 એપ્સને અક્ષમ કરવામાં આવી છે. સરકાર સતત આવી એપ્સ પર નજર રાખે છે અને જરૂર પડ્યે પગલાં લે છે.
વાંધાજનક સામગ્રીને કારણે કાર્યવાહી
લોકસભામાં એક લેખિત જવાબમાં, કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે સરકારે IT (ડિજિટલ મીડિયા એથિક્સ કોડ) 2021 એક્ટ હેઠળ આ એપ્સ સામે કાર્યવાહી કરી છે. આ 50 પ્રતિબંધિત OTT પ્લેટફોર્મ પર પ્રદર્શિત સામગ્રી ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની કલમ 294 અને મહિલાઓના અભદ્ર પ્રતિનિધિત્વ (પ્રતિબંધ) કાયદાની કલમ 4નું ઉલ્લંઘન કરતી જોવા મળી હતી. તેના આધારે, સરકારે આ એપ્સની ઍક્સેસને અવરોધિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે.
જોકે, સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે કઈ 50 OTT એપ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સરકારે લોકસભામાં જણાવ્યું હતું કે આઇટી નિયમોમાં તાજેતરના ફેરફારોને પગલે, સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ અને અન્ય મધ્યસ્થીઓને કોર્ટનો આદેશ અથવા સરકાર અથવા તેની અધિકૃત એજન્સી તરફથી માહિતી મળ્યાના ત્રણ કલાકની અંદર ગેરકાયદેસર સામગ્રીને દૂર કરવા અને તેની ઍક્સેસને અવરોધિત કરવા ફરજિયાત છે.
પ્રતિબંધિત એપ્લિકેશનો પર વાંધાજનક સામગ્રી મોટા પ્રમાણમાં પ્રદર્શિત થઈ રહી હતી. આ પ્લેટફોર્મ્સ પર ઉપલબ્ધ ફિલ્મો અને શો અશ્લીલ પ્રકૃતિના હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. એપ્લિકેશનો પર પ્રદર્શિત સામગ્રીનો ઉપયોગ ટ્રાફિક અને સબ્સ્ક્રિપ્શન દ્વારા આવક મેળવવા માટે થઈ રહ્યો હતો. સરકારે ઇન્ટરનેટ સેવા પ્રદાતાઓને આ એપ્લિકેશનોની જાહેર ઍક્સેસને અવરોધિત કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. ગૂગલ અને એપલને પણ તેમના એપ્લિકેશન સ્ટોર્સ અથવા માર્કેટપ્લેસમાંથી આ એપ્લિકેશનો દૂર કરવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.