IJFAના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર ગોલ્ડફેસ્ટનું આયોજન

અમદાવાદ: IJFAના 50 વર્ષ પૂર્ણ થવાના સિલ્વર જ્યુબિલી (ગોલ્ડન જ્યુબિલી) નિમિત્તે ગોલ્ડફેસ્ટની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. ગુજરાતના ઇન્ડો-જાપાન ફ્રેન્ડશિપ એસોસિએશન (IJFA) એ છેલ્લા પાંચ દાયકાઓથી અનોખી ઓળખ અને સારા સંબંધો કેળવ્યા છે. 1975માં સ્થાપના થયેલી આ સંસ્થા ગુજરાતને “ભારતનું મિની-જાપાન” બનાવવાના વિઝન અને મિશનમાં અગ્રેસર રહી છે.
હમામત્સુ-અમદાવાદ સિસ્ટર સિટી સંબંધ અને શિઝુઓકા પ્રીફેક્ચર-ગુજરાત સિસ્ટર સ્ટેટ પાર્ટનરશિપની પ્રથમ વર્ષગાંઠ છે. જે નિમિત્તે “GOLDFEST” નામનો સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ 10થી 14 જાન્યુઆરી સુધી યોજાશે. આ ઉત્સવની ઔપચારિક શરૂઆત 10 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ શનિવારે સાંજે 4 વાગ્યે અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન (AMA) ખાતે “પતંગ-ઓ-દોરી” નામના પ્રથમ જાપાની પતંગ પ્રદર્શનના ઉદ્ઘાટન સાથે થઈ. આ કાર્યક્રમનું ઉદ્ઘાટન મુખ્ય અતિથિ તરીકે મુંબઈમાં જાપાનના કોન્સ્યુલેટ-જનરલના કલ્ચરલ અફેર્સના કોન્સલ મેગુમિ શિમાડા દ્વારા કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે અમદાવાદમાં જાપાનના ઓનરરી કોન્સલ મુકેશ પટેલ તેમજ જાપાની પ્રતિનિધિઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.આ ગોલ્ડફેસ્ટમાં શિઝુઓકા પ્રીફેક્ચર અને હમામત્સુ શહેરના પ્રતિનિધિમંડળ ભાગ લઈ રહ્યા છે. જાપાની પતંગો, સંગીત અને પરંપરાગત માચા (મેચા) સંસ્કૃતિને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને આ ઉત્સવમાં ભારત-જાપાનના સાંસ્કૃતિક સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવશે.હમામત્સુ જાપાનનું પતંગ ઉડાનનું કેન્દ્ર છે, જ્યારે અમદાવાદ ઉત્તરાયણના પ્રખ્યાત ઉત્સવ માટે જાણીતું છે – આ પ્રદર્શન બંને શહેરોની સમાન પતંગ સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરશે.

