સોના અને ચાંદીના ભાવ નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા, જાણો આજના ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવ ફરી એકવાર નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા છે. બંને કિંમતી ધાતુઓ આજે નવા રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યા છે. યુએસમાં વધુ વ્યાજ દરમાં ઘટાડાની અપેક્ષાઓ, સલામત રોકાણોની વધતી માંગ સાથે, કિંમતી ધાતુઓમાં આ ઉછાળાને વેગ આપ્યો છે. મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર, માર્ચ એક્સપાયરી સાથે ચાંદી સોમવારે સવારે 2.39% વધીને ₹213,412 પ્રતિ કિલોગ્રામ પર ટ્રેડ થઈ રહી હતી. તે ₹213,844 ની સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સપાટીએ પણ પહોંચી ગઈ. સોનામાં પણ વધારો જોવા મળ્યો. ફેબ્રુઆરી ફ્યુચર્સ ડિલિવરી માટે સોનું 0.77% વધીને ₹135,224 પ્રતિ 10 ગ્રામ પર પહોંચ્યું. આ દરમિયાન, આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં સ્પોટ સિલ્વર 2.7 ટકા વધીને 69.23 ડોલર પ્રતિ ઔંસના સર્વકાલીન ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યું, જ્યારે સ્પોટ ગોલ્ડ પણ 1.2 ટકા વધીને 4,391.92 ડોલર પ્રતિ ઔંસના નવા રેકોર્ડ ઉચ્ચતમ સ્તર પર પહોંચ્યું.
ચાંદી સોના કરતાં વધુ વળતર આપે છ
જોકે બંને કિંમતી ધાતુઓના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, પરંતુ વળતરની દ્રષ્ટિએ ચાંદીએ સોના કરતાં વધુ સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. 2025 માં ચાંદીના ભાવમાં 138% નો વધારો થયો છે, જે સોનાના વળતર કરતાં ઘણો વધારે છે. આ વધારો મજબૂત રોકાણ અને પુરવઠાના અભાવને કારણે છે. ચાંદીની માંગ મજબૂત રહે છે, પરંતુ પુરવઠાના અભાવને કારણે ભાવ ઘટી રહ્યો છે. નિષ્ણાતો માને છે કે ઉપર તરફનો ટ્રેન્ડ ચાલુ રહેવાની શક્યતા છે.
દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં આજે સોનાના ભાવ
દિલ્હીમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹135,430 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹124,050 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. મુંબઈ, કોલકાતા, બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, કેરળ અને પુણેમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹135,280 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો, જ્યારે 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ ₹124,000 પ્રતિ 10 ગ્રામ હતો. ચેન્નાઈમાં, 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹136,150 અને 22 કેરેટ સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ ₹124,800 હતો.