‘આખરી ભાગ અભી બાકી હૈ’, અજય દેવગણની ‘દ્રશ્યમ 3’ની જાહેરાત

અજય દેવગણ એક નવા રહસ્ય સાથે પરત ફરી રહ્યા છે. આજે ‘દ્રશ્યમ 3’ ની સત્તાવાર જાહેરાત સાથે નિર્માતાઓએ રિલીઝ તારીખ પણ જાહેર કરી છે. જાણો ‘દ્રશ્યમ 3’ ક્યારે રિલીઝ થશે?
અજય દેવગણની સુપરહિટ સસ્પેન્સ-થ્રિલર ફિલ્મ “દ્રશ્યમ” ના ત્રીજા ભાગની દર્શકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. મોહનલાલે તાજેતરમાં “દ્રશ્યમ 3” ના મૂળ મલયાલમ સંસ્કરણનું શૂટિંગ શરૂ કર્યું છે. હવે અજય દેવગનની “દ્રશ્યમ 3” વિશે વિગતો સામે આવી છે. નિર્માતાઓએ આજે અજય દેવગણ અભિનીત ફિલ્મ “દ્રશ્યમ 3” ની સત્તાવાર જાહેરાત કરી છે. ફિલ્મની રિલીઝ તારીખ પણ જાહેર કરવામાં આવી છે.
વાર્તા હજુ પૂરી થઈ નથી…
નિર્માતાઓ દ્વારા રજૂ કરાયેલા આ 1 મિનિટ 13 સેકન્ડના વીડિયોમાં અજય દેવગણનો વોઇસઓવર છે. આ વોઇસઓવરમાં અજય દેવગણ પોતાના પરિવારના મહત્વ વિશે વાત કરે છે. અત્યાર સુધીની વાર્તાની એક ઝલક પણ જોવા મળે છે. આ વોઇસઓવરમાં, વિજય સાલગાંવકરનું પાત્ર કહે છે, “મારું સત્ય, મારો અધિકાર, ફક્ત મારો પરિવાર છે.” વોઇસઓવર સમજાવે છે કે વિજય સાલગાંવકર પોતાના પરિવાર માટે દિવાલ બનીને ઉભા રહે છે. વીડિયોના અંતે, વિજય સાલગાંવકર કહે છે, “વાર્તા હજુ પૂરી થઈ નથી. અંતિમ ભાગ હજુ બાકી છે.”
આ ફિલ્મ 2 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ રિલીઝ થશે
“દ્રશ્યમ 3” નું દિગ્દર્શન અભિષેક પાઠક દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. 2 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ રિલીઝ થનારી આ ફિલ્મના કલાકારો વિશે હજુ સુધી વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. જોકે, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ત્રીજા ભાગની વાર્તા અગાઉના ભાગના અંતથી જ આગળ વધશે. ફિલ્મના કલાકારોમાં કોઈ ફેરફાર થશે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે. આ ફિલ્મમાં અક્ષય ખન્નાનું પાત્ર દેખાશે કે નહીં તેના પર સૌથી વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું છે.
“દ્રશ્યમ” મોહનલાલની મલયાલમ ફિલ્મની રિમેક છે
“દ્રશ્યમ” એ મોહનલાલની મલયાલમ ફિલ્મની હિન્દી રિમેક છે. ફિલ્મનું હિન્દી વર્ઝન 2015 માં રિલીઝ થયું હતું. “દ્રશ્યમ” બોક્સ ઓફિસ પર સફળ રહી હતી. સાત વર્ષ પછી 2022 માં બીજો ભાગ “દ્રશ્યમ 2” રિલીઝ થયો. આ વખતે અક્ષય ખન્ના પણ ફિલ્મમાં દેખાયા હતા. ફિલ્મે બોક્સ ઓફિસ પર સારી કમાણી કરી અને સફળતા મેળવી. હવે, ચાર વર્ષ પછી નિર્માતાઓ ફિલ્મનો ત્રીજો ભાગ લાવી રહ્યા છે. થોડા દિવસો પહેલા, મોહનલાલે “દ્રશ્યમ 3” નું શૂટિંગ પણ શરૂ કર્યું હતું. નોંધનીય છે કે ફિલ્મની લોકપ્રિયતાને જોતાં, મલયાલમ નિર્માતાઓ પણ હિન્દીમાં ફિલ્મ રિલીઝ કરી રહ્યા છે. એ જોવાનું બાકી છે કે અજય દેવગણની “દ્રશ્યમ 3” એ જ વાર્તાને અનુસરશે કે તેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે. શું મૂળ વાર્ત હિન્દી રિલીઝ અજય દેવગણની ફિલ્મની કમાણી પર કોઈ અસર કરશે?