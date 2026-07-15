GLSમાં ફેશન લેજન્ડ્સ શાંતનુ-નિખિલનો ડિઝાઇન સ્ટુડન્ટ્સ સાથે સંવાદ

અમદાવાદ: GLS યુનિવર્સિટીની ફેકલ્ટી ઑફ ડિઝાઇનના ઓરિએન્ટેશન કાર્યક્રમ અંતર્ગત એક વિશેષ સંવાદ સત્રનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. “Decoded with Dr. Chandni Kapadia” નામના આ ખાસ સેગમેન્ટમાં ભારતના અગ્રણી અને પ્રખ્યાત ફેશન ડિઝાઇનર જોડી શાંતનુ મેહરા અને નિખિલ મેહરા (Shantnu & Nikhilના સહ-સ્થાપકો અને ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર્સ)નું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ સત્ર દરમિયાન ડિઝાઇનિંગના વિદ્યાર્થીઓને ફેશન જગતના બે દિગ્ગજો સાથે સીધો સંવાદ કરવાની અને ઘણું નવું શીખવાની અમૂલ્ય તક મળી હતી.
અલગ સફર, અનોખી બ્રાન્ડ
શાંતનુ અને નિખિલની ફેશન જગત તરફની સફર ખૂબ જ રસપ્રદ રહી છે. બંને ભાઈઓ તદ્દન અલગ પૃષ્ઠભૂમિમાંથી આવે છે, જેમાં એક ભાઈએ ફાઇનાન્સ ક્ષેત્રે કારકિર્દી શરૂ કરી હતી, જ્યારે બીજા ભાઈએ ફેશન પ્રત્યેના પોતાના જુસ્સાને અનુસર્યો હતો. આ બંનેના અનોખા મિશ્રણથી એક એવી આગવી બ્રાન્ડ ઊભી થઈ, જેણે ભારતીય પરંપરાને મિલિટરી પ્રેરિત ડિટેલિંગ, ઉત્કૃષ્ટ હસ્તકલા અને સાહસિક પ્રયોગો દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ આપી છે.
માત્ર ગ્લેમર નહીં, સર્જનાત્મકતા પર ચર્ચા
GLS યુનિવર્સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ડૉ. ચાંદની કાપડિયા સાથેના સંવાદ દરમિયાન બંને ડિઝાઇનરોએ ફેશન ઉદ્યોગના વિવિધ પાસાઓ પર ખુલ્લી ચર્ચા કરી હતી. આ ચર્ચા માત્ર વસ્ત્રો અને ગ્લેમર સુધી મર્યાદિત ન રહેતા વ્યવસાય, બ્રાન્ડિંગ, સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં મૌલિકતા, ટીકાઓનો સામનો અને પરંપરાગત ડિઝાઇન વિચારસરણીને પડકારવાની સ્વતંત્રતા જેવા ગંભીર વિષયો પર કેન્દ્રિત રહી હતી.
વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સત્રમાં “Trend or Timeless,” “Style Tips for Gen Z,” “Mood Board Round,” “Drape or Drop” અને “Decoded” જેવા અત્યંત રસપ્રદ સેગમેન્ટ્સ રાખવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી તેમને પ્રેક્ટિકલ માર્ગદર્શન મળ્યું હતું.
વિદ્યાર્થીઓની સક્રિય ભાગીદારી અને પ્રશંસા
આ કાર્યક્રમનું મુખ્ય આકર્ષણ વિદ્યાર્થીઓની સક્રિય ભાગીદારી રહ્યું. ડિઝાઇનના વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના વિચારો રજૂ કર્યા અને પોતાની સર્જનાત્મક કૃતિઓ પ્રદર્શિત કરી હતી. શાંતનુ અને નિખિલે વિદ્યાર્થીઓની કલ્પનાશક્તિ અને પરંપરાગત વિચારસરણીથી આગળ વધીને પ્રયોગ કરવાની તૈયારીના ભરપૂર વખાણ કર્યા હતા.
કાર્યક્રમના અંતે વિદ્યાર્થીઓએ એક અધૂરા પરિધાન (ડ્રેસ)ને કેન્દ્રમાં રાખીને પ્રતીકાત્મક પ્રસ્તુતિ રજૂ કરી હતી, જે દર્શાવે છે કે સર્જનાત્મકતાની શરૂઆત સંપૂર્ણતાથી નહીં, પરંતુ જિજ્ઞાસાથી થાય છે.
પ્રેરણાદાયી વિચારો
“અમારા માટે બ્રાન્ડ બનાવવાનો અર્થ વિવિધ ગ્રાહકો માટે અલગ-અલગ ઓળખ વિકસાવવાનો રહ્યો છે. Shantnu & Nikhil Couture, S&N by Shantnu Nikhil અને Shantnu Nikhil Cricket Club ત્રણેયની પોતાની આગવી ઓળખ છે, પણ બધા પાછળ એક જ વિચાર છે કે ભારતીય ડિઝાઇન પરંપરાગત હોવા છતાં નિડર, યુવા અને વૈશ્વિક બની શકે છે.”
— શાંતનુ મેહરા
“યુવા ડિઝાઇનરોએ પ્રયોગ કરતા અને ભૂલો કરતા ક્યારેય ડરવું ન જોઈએ. લોકો સામાન્ય રીતે રનવે અને સફળતા જ જુએ છે, પણ તેની પાછળ વર્ષોની મહેનત અને નિષ્ફળતાઓ છુપાયેલી હોય છે. સફળતા રાતોરાત નથી મળતી, તે પોતાની દૃષ્ટિમાં વિશ્વાસ રાખવાથી મળે છે.”
— નિખિલ મેહરા
GLS યુનિવર્સિટીએ “Decoded with Dr. Chandni Kapadia” શ્રેણી દ્વારા ફરી એકવાર વિદ્યાર્થીઓને ઉદ્યોગના નિષ્ણાતો પાસેથી વાસ્તવિક જ્ઞાન મેળવવાનું એક ઉત્કૃષ્ટ માધ્યમ પૂરું પાડ્યું છે.