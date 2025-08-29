અનંત-રાધિએ બાપ્પાને આપી વિદાય, અબિલ-ગુલાલથી રમતા જોવા મળ્યા

દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે અંબાણી પરિવારે ‘એન્ટિલિયા ચા રાજા’નું સ્વાગત કર્યું. અંબાણી પરિવારના નાના દીકરા અને પુત્રવધૂ અનંત અંબાણી અને રાધિકા મર્ચન્ટે લગ્ન પછી બીજી વખત બાપ્પાનું સ્વાગત કર્યું અને તે પણ ખૂબ જ ધામધૂમથી.
ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે બાપ્પાનું સ્વાગત કર્યા પછી, અંબાણી પરિવારે પંચમીના દિવસે તેમને ખૂબ જ ધામધૂમથી વિદાય આપી, જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. અનંત-રાધિકાએ પરિવાર સાથે બાપ્પાને વિસર્જન કર્યું. આ પ્રસંગે બંને એકબીજાના રંગોમાં તરબોળ જોવા મળ્યા અને તેમની મજાક-મસ્તી પણ જોવા મળી.
સેલિબ્રિટી પાપારાઝી વિરલ ભાયાણીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ‘એન્ટિલિયા ચા રાજા’ ની વિદાયના કેટલાક વીડિયો શેર કર્યા છે, જેમાં અંબાણી પરિવાર બાપ્પાને ખુશીથી વિદાય આપતો જોવા મળ્યો હતો. 28 ઓગસ્ટના રોજ એન્ટિલિયા ચા રાજાનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું. આ દરમિયાન નીતા અંબાણી બાપ્પાને વિદાત આપતા જોવા મળ્યા. તેમની સાથે નાની પુત્રવધૂ રાધિકા મર્ચન્ટ સાથે જોવા મળી હતી. વીડિયોમાં, રાધિકા કેટલીક જગ્યાએ વિચારોમાં ખોવાયેલી જોવા મળે છે કેટલીક વાર ખુશીથી કિલકિલાટ કરતી જોવા મળી. તેના ચહેરા પર પણ તહેવારનો થાક દેખાઈ રહ્યો હતો. તે જ સમયે, અનંત અંબાણી ટ્રકની પાછળ ચાલતા જોવા મળ્યા હતા.
બાપ્પાના વિસર્જન સમયે રાધિકાએ અંબાણી પરિવાર અને તેના મિત્રો સાથે અબિલ ગુલાલથી રમતી જોવા મળી. આ દરમિયાન ઓરી અને શિખર પહાડિયા પણ અંબાણી પરિવાર સાથે જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ, અંબાણી પરિવારના મોટા પુત્ર-પુત્રવધૂ, આકાશ અંબાણી-શ્લોકા મહેતા અને પુત્રી ઈશા અંબાણી આ સમય દરમિયાન ક્યાંય જોવા મળ્યા ન હતા. બાપ્પાને વિદાય આપતી વખતે નીતા અંબાણીએ ગુલાબી રંગનો સૂટ પહેર્યો હતો અને રાધિકા મર્ચન્ટ પણ સૂટમાં સાદા અંદાજમાં જોવા મળી હતી.
તમને જણાવી દઈએ કે, અંબાણી પરિવાર દર વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે એન્ટિલિયામાં બાપ્પાનું સ્વાગત કરે છે અને પ્રખ્યાત બોલિવૂડ સ્ટાર્સ તેમના ગણેશ ઉત્સવમાં હાજરી આપે છે. 2024 માં પણ અનંત-રાધિકાના લગ્ન પછી અંબાણી પરિવારે ખૂબ જ ધામધૂમથી ગણેશ ઉત્સવ ઉજવ્યો હતો, જેમાં કરીના કપૂર, સૈફ અલી ખાન, સોનમ કપૂર, સારા અલી ખાન, જાહ્નવી કપૂર સહિત ઘણા પ્રખ્યાત સ્ટાર્સ જોવા મળ્યા હતા.