મુંબઈમાં ગણેશ ઉત્સવ વચ્ચે મરાઠા આરક્ષણ આંદોલને બ્લોક કર્યા રસ્તા

મનોજ જરાંગેના મરાઠા અનામતની માંગણીના આહ્વાન પર મુંબઈમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા છે. મનોજ જરાંગેના સમર્થકોએ અનામતની માંગણી કરતા રસ્તો બ્લોક કરી દીધો હતો, જેના કારણે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ ઉભી થઈ હતી. લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણા લોકો કલાકો સુધી જામમાં ફસાયેલા છે અને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે.
મુંબઈમાં મરાઠા અનામત આંદોલનના નેતા મનોજ જરંગેની ભૂખ હડતાળ શરૂ થઈ ગઈ છે. મનોજ જરાંગે શુક્રવારે સવારે મુંબઈના આઝાદ મેદાન પહોંચ્યા, જ્યાં જરાંગે અને તેમના સમર્થકો મરાઠા અનામતની માંગણી સાથે એક દિવસની ભૂખ હડતાળ પર છે. મનોજ જરાંગેએ બુધવારે જાલના જિલ્લાના તેમના ગામથી સેંકડો વાહનોના કાફલા સાથે કૂચ શરૂ કરી હતી. મુંબઈમાં પ્રવેશતાની સાથે જ વાશીમાં તેમના સમર્થકો દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. તેમના હજારો સમર્થકો પહેલાથી જ મુંબઈ પહોંચી ગયા છે.
43 વર્ષીય જરાંગે મરાઠા સમુદાય માટે અન્ય પછાત વર્ગો (OBC) શ્રેણી હેઠળ 10 ટકા અનામતની માંગ કરી રહ્યા છે. જરાંગે કહ્યું છે કે તેમના સમર્થકો શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ કરશે અને ગણેશ ઉત્સવમાં કોઈ અવરોધ નહીં ઉભો કરે. જરાંગે માંગ કરે છે કે બધા મરાઠાઓને કુણબી તરીકે માન્યતા આપવામાં આવે. કુણબી ખેડૂત વર્ગની એક જાતિ છે, જે OBC શ્રેણીમાં સામેલ છે. જેના કારણે તેમને સરકારી નોકરીઓ અને શિક્ષણમાં અનામતનો લાભ મળશે.
Mumbai, Maharashtra: Maratha activist Manoj Jarange Patil’s supporters blocked roads, leading to the closure of the route towards CSMT. Traffic was completely jammed, with a BEST bus stuck since 8 AM pic.twitter.com/rxitFPviXL
— IANS (@ians_india) August 29, 2025
જાલના પોલીસે જરાંગે અને તેમના સમર્થકો પર 40 શરતો લાદીને કૂચ ચાલુ રાખવાની મંજૂરી આપી હતી, જેમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા, વાહનોની અવરજવરમાં અવરોધ ન લાવવા અને વાંધાજનક સૂત્રોચ્ચાર કરવાથી દૂર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો હતો. મુંબઈ પોલીસે જરાંગેને 29 ઓગસ્ટના રોજ સવારે 9 થી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી આઝાદ મેદાનમાં શાંતિપૂર્ણ વિરોધ પ્રદર્શન કરવાની મંજૂરી આપી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, બધા પ્રદર્શનકારીઓએ સાંજે 6 વાગ્યે સ્થળ છોડી દેવું પડશે.
મુંબઈમાં કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા
પોલીસે એવી પણ શરત મૂકી છે કે પ્રદર્શનકારીઓના ફક્ત પાંચ વાહનો જ આઝાદ મેદાનમાં જઈ શકે અને ત્યાં પ્રદર્શનકારીઓની સંખ્યા 5,000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે મુંબઈ પોલીસે આઝાદ મેદાનમાં 1500 પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કર્યા છે. જરાંગેના સમર્થકોને ધ્યાનમાં રાખીને રેલવે પોલીસે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ટર્મિનસ પર પણ સુરક્ષા વધારી દીધી છે.
મનોજ જરાંગેના મરાઠા અનામત આંદોલનમાં ભાગ લેવા માટે આઝાદ મેદાન પહોંચેલા નાંદેડના ખેડૂત મારુતિ પાટીલે કહ્યું, ‘જો તમે અમને અનામત ન આપી શકો તો અમને ગોળી મારી દો.’ અન્ય પ્રદર્શનકારીઓએ પણ મારુતિ પાટીલના આક્રમક વલણને સમર્થન આપ્યું અને કહ્યું કે જ્યાં સુધી અનામત આંદોલન જીતી ન જાય ત્યાં સુધી તેઓ ત્યાંથી નહીં હટે.
મનોજ જરાંગેના મરાઠા અનામતની માંગણીના આહ્વાન પર મુંબઈમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકઠા થયા છે. આ ક્રમમાં મનોજ જરંગેના સમર્થકોએ અનામતની માંગણી કરતા રસ્તો બ્લોક કરી દીધો હતો, જેના કારણે ટ્રાફિક ખરાબ રીતે ખોરવાઈ ગયો હતો. લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણા લોકો કલાકો સુધી જામમાં ફસાયેલા છે અને મુશ્કેલીમાં મુકાઈ રહ્યા છે.