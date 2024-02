ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે મીટિંગનો ચોથો રાઉન્ડ પૂર્ણ

લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ (MSP) સહિત એક ડઝન માંગણીઓ માટે આંદોલન કરી રહેલા ખેડૂતો અને સરકાર વચ્ચે આજે ફરી એક બેઠક યોજાઈ હતી. બેઠક પુરી થયા બાદ કેન્દ્રીય મંત્રી પીયૂષ ગોયલે કહ્યું કે વાતચીત સૌહાર્દપૂર્ણ વાતાવરણમાં થઈ હતી. અમે સહકારી મંડળીઓ NCCF, NAFED ને MSP પર કઠોળ ખરીદવા માટે ખેડૂતો સાથે પાંચ વર્ષનો કરાર કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે. અમે દરખાસ્ત કરી છે કે ભારતીય કોટન કોર્પોરેશન MSP પર કપાસનો પાક ખરીદવા ખેડૂતો સાથે પાંચ વર્ષનો કરાર કરશે.

