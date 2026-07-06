ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ ટીકાકારો અને પત્રકારો પર ભારે બગડ્યા!

પોર્ટુગલના કેપ્ટન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ વર્લ્ડ કપ 2026 માં સ્પેન સામે રાઉન્ડ ઓફ 16 માં રમાનારી મેચ પહેલા એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ટીકાકારો અને પત્રકારો પર આકરા પ્રહારો કર્યા. 41 વર્ષીય સ્ટારે કહ્યું કે લોકો છેલ્લા 23 વર્ષથી તેને નષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, પરંતુ તે હજુ પણ મજબૂત રીતે ઉભા છે.
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના રાઉન્ડ ઓફ 16 માં સ્પેન સામેની મોટી મેચ પહેલા ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એવું નિવેદન આપ્યું હતું, જેનાથી સમગ્ર ફૂટબોલ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. પોર્ટુગલના કેપ્ટને ટીકાકારો અને પત્રકારો પર નિશાન સાધ્યું હતું અને કહ્યું હતું કે લોકો છેલ્લા 23 વર્ષથી તેને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. 41 વર્ષીય રોનાલ્ડોએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું હતું કે, ‘તમે લોકો છેલ્લા 23 વર્ષથી મને ખતમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છો, પરંતુ તમારે હવે સમજવું જોઈએ કે તે નકામું છે. છતાં તમે પ્રયાસ કરતા રહો.’
“હું પહેલા જેવો ખેલાડી નથી રહ્યો.”
રોનાલ્ડોએ સ્વીકાર્યું કે ઉંમરે પરિવર્તન લાવ્યા છે અને તે પહેલા જેવો ખેલાડી નથી રહ્યો.”હું પહેલા જેવો ખેલાડી નથી રહ્યો, પણ એટલો ખરાબ પણ નથી,” તેણે કહ્યું. તેણે ધ્યાન દોર્યું કે આ વર્લ્ડ કપમાં તેના ત્રણ ગોલ છે, ઉઝબેકિસ્તાન સામે બે અને ક્રોએશિયા સામે પેનલ્ટી પર એક ગોલ.
પત્રકારો સાથે ઉગ્ર ચર્ચા
પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન નિવૃત્તિ અને તેના ભવિષ્ય વિશે વારંવાર પ્રશ્નો પૂછવામાં આવતા રોનાલ્ડો થોડો ગુસ્સે થયો. તેણે કહ્યું,”હું ક્યારે રોકાઈશ તે મારો નિર્ણય છે, તમારો નહીં. તમે લોકો એ જ પ્રશ્નો પૂછતા રહો છો.” એક પત્રકાર તરફ ઈશારો કરીને તેણે હસીને કહ્યું, “મને ખબર છે કે તે મને પસંદ નથી કરતો. મને લોકોના ચહેરા ખૂબ સારી રીતે યાદ છે.”
રોનાલ્ડોએ ભાવનાત્મક રીતે કહ્યું કે આગામી મેચનું પરિણામ ગમે તે હોય, તેને તેની કારકિર્દીનો કોઈ અફસોસ નથી. તેણે કહ્યું, “સ્પેન સામે ગમે તે થાય, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો સ્પષ્ટ અંતરાત્મા સાથે જશે. હું 100 નહીં પણ 1000 ટકા કહી શકું છું કે મેં જીવનને અને ફૂટબોલને બધું જ આપ્યું છે.”
ઉંમરે તેને શું શીખવ્યું છે?
વિશ્વના સૌથી સફળ ફૂટબોલરોમાંના એક ગણાતા રોનાલ્ડોએ કહ્યું કે ઉંમરે તેને વસ્તુઓને અલગ રીતે જોવાનું શીખવ્યું છે. તેણે કહ્યું, “40 વર્ષ પછી મને મળેલી ટીકા માટે હું આભારી છું. ટીકા જ તમને વધુ સારા બનાવે છે.”
સ્પેન સામે એક મુશ્કેલ પડકાર
ઘણા વર્ષો સુધી રીઅલ મેડ્રિડ માટે રમનાર રોનાલ્ડો સ્પેનને પોતાનું બીજું ઘર માને છે, પરંતુ તેણે સ્વીકાર્યું કે આ મેચ સરળ નહીં હોય. તેણે કહ્યું, “આ ખૂબ જ મુશ્કેલ યુદ્ધ હશે. આપણને વિશ્વાસ, દોડ અને બહાદુરીની જરૂર છે.”