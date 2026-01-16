BMCમાં મહાયુતિની જીતનાં પાંચ મોટાં કારણો…

મુંબઈઃ BMC ચૂંટણી 2026માં મહાયુતિની જીત માત્ર એક ચૂંટણી સફળતા નથી, પરંતુ મુંબઈના રાજકારણમાં તેને એક મોટું પરિવર્તન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે. આ BMC ચૂંટણીએ સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે મુંબઈના મતદારો હવે ઓળખના રાજકારણથી આગળ વધી ગયા છે. BMCમાં ભાજપે પ્રથમ વખત ઉદ્ધવ ઠાકરેની પાર્ટી વગર બહુમતી મેળવી છે. ભાજપની આ મોટી જીતનાં મુખ્ય કારણો આ રહ્યાં.
વિકાસના નેરેટિવ પર જનતાનો વિશ્વાસ
ભાજપની આગેવાની હેઠળની મહાયુતિએ BMC ચૂંટણીમાં વિકાસના એજન્ડાને સ્પષ્ટ અને આક્રમક રીતે જનતા સમક્ષ રજૂ કર્યો હતો. મેટ્રો, રસ્તાઓ, ક્લસ્ટર રિડેવલપમેન્ટ, ઝૂંપડપટ્ટીનું પુનર્વિકાસ અને જરૂરી સેવાઓ પર ફોકસ કરીને એવો સંદેશ અપાયો કે BMCમાં મુંબઈની જનતા હવે માત્ર રાજકારણ નહીં, પરંતુ પ્રોફેશનલ અર્બન એડમિનિસ્ટ્રેશન ઈચ્છે છે. આ મુદ્દો શહેરના મિડલ ક્લાસ અને યુવા મતદારોમાં ઊંડે સુધી અસરકારક રહ્યો હતો.
ઠાકરે ભાઈઓની એકતા કામ ન આવી
ઉદ્ધવ અને રાજ ઠાકરે 20 વર્ષ બાદ એકસાથે આવ્યા અને પોતપોતાની પાર્ટીઓનું ગઠબંધન બનાવી BMC ચૂંટણીમાં ઊતર્યા, પરંતુ તેનો કોઈ ખાસ લાભ થયો નહીં. તેમની એકતા નિષ્ફળ સાબિત થઈ અને ભાજપના મહાયુતિ ગઠબંધને તેમને BMCની સત્તાથી બહાર કરી દીધા હતા. તેમની ભાવનાત્મક અપીલ પણ ફિક્કી પડી.
મરાઠી મતનું વિભાજન
BMC ચૂંટણીમાં મરાઠી મત એકજૂટ રહી શક્યો નહીં. તે શિવસેના (યુબીટી), રાજ ઠાકરેની MNS અને ભાજપ-શિવસેના શિંદે જૂથની મહાયુતિ વચ્ચે વહેંચાઈ ગયો. આ વિભાજનનો સૌથી મોટો ફાયદો ભાજપને થયો. મહાયુતિએ આ સ્થિતિનો લાભ લઈને પરંપરાગત ન હોય તેવા મતદારો સાથે સાથે મરાઠી મતદારોના મોટા વર્ગને પણ પોતાના પક્ષે કરી લીધા.
ભાજપનું માઇક્રો-મેનેજમેન્ટ અસરકારક
ભાજપે ઠાકરેભાઈઓની જેમ ભાવનાત્મક અપીલ પર આધાર રાખ્યો નહીં, પરંતુ બૂથ લેવલ આયોજન, ડેટા આધારિત કેમ્પેઇન અને સ્થાનિક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. આ તમામ બાબતોએ મહાયુતિને ઠાકરે ભાઈઓના ગઠબંધન સામે સ્પષ્ટ વધારાનો લાભ આપ્યો. BMC ચૂંટણીમાં ભાજપની આગેવાની હેઠળની મહાયુતિ માટે તેની પાર્ટીઓની સંગઠનાત્મક શક્તિ પણ બહુ ઉપયોગી સાબિત થઈ.
BMC ચૂંટણી 2026 એ સંકેત આપે છે કે મુંબઈના રાજકારણે હવે ઓળખથી દૂર થઈને પરફોર્મન્સ તરફ આગળ વધી રહી છે. મતદારોએ ભાવનાત્મક અપીલ કરતાં વિકાસને મહત્વ આપ્યું છે. આ જ કારણ છે કે હવે ઘણા રાજકીય વિશ્લેષકો માને છે કે BMCની સત્તા એક નિર્ણાયક વળાંક પર પહોંચી ગઈ છે.