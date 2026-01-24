ધર્માંતરણ મામલે પાંચ મુસ્લિમ સગીર યુવતીઓ સામે FIR

મુરાદાબાદઃ ઉત્તર પ્રદેશના મુરાદાબાદમાં એક 16 વર્ષની હિંદુ મિત્રને બુરખો પહેરાવવાના મામલે પાંચ મુસ્લિમ સગીર યુવતીઓ સામે FIR નોંધવામાં આવી છે. જેમની સામે FIR નોંધાઈ છે, તે તમામ યુવતીઓની ઉંમર 15થી 17 વર્ષ વચ્ચેની હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. તેમની સામે ઉત્તર પ્રદેશના ગેરકાયદે ધર્માંતરણ પ્રતિબંધ અધિનિયમની કલમ 3 હેઠળ કેસ નોંધાયો છે.
આ ઘટના 12 ડિસેમ્બરની હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. જોકે મામલો ત્યારે સામે આવ્યો જ્યારે પોલીસે જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે યુવતીના ભાઈ દક્ષ ચૌધરીની ફરિયાદ બાદ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
આ કાયદા મુજબ જો આરોપ સાબિત થાય અને પીડિત સગીર હોય તો દોષિતોને ઓછામાં ઓછાં 5 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 14 વર્ષ સુધીની કઠોર કેદની સજા થઈ શકે છે. મુરાદાબાદના SP (ગ્રામીણ) કુવર આકાશ સિંહે મીડિયા સાથે વાત કરતાં જણાવ્યું હતું કે ફરિયાદ મળતાં જ FIR નોંધવામાં આવી છે અને આગળની તપાસ ચાલુ છે. ધર્માંતરણવિરોધી કાયદાની કલમ 3 હેઠળ ખોટી રજૂઆત, બળ, છેતરપિંડી, અયોગ્ય પ્રભાવ, દબાણ અને લાલચ દ્વારા એક ધર્મમાંથી બીજા ધર્મમાં ધર્માંતરણ પર પ્રતિબંધ છે.
ફરિયાદકર્તા ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે તેની બહેન તે યુવતીઓમાંની એક સાથે વાતચીત કરતી હતી, જેને તે લગભગ બે મહિના પહેલાં મળી હતી અને જેમની સાથે તે નિયમિત રીતે બહાર જતી હતી. ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ, બુરખો પહેરાવી તેની બહેનને અપહરણ કરનારી પાંચેય યુવતીઓની મનોવૃત્તિ ખોટી હોઈ શકે છે. તેથી તેણે બિલારી પોલીસ સ્ટેશનમાં પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ ઘટનાનો એક કથિત વિડિયો સોશિયલ મિડિયા પર વાયરલ થયો છે.
આ મામલા સાથે જોડાયેલા એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે આરોપી યુવતીઓ અને હિંદુ યુવતી મિત્રો છે. તમામ સગીર હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. તે બપોરે તેઓ એક રેસ્ટોરાં તરફ જઈ રહી હતી, જે પીડિતાના ભાઈની દુકાનની સામેથી પસાર થાય છે. તેઓ નથી ઈચ્છતી કે તેના ભાઈને આ બાબતની જાણ થાય. પકડાઈ જવાની ભીતિથી હિંદુ યુવતીએ કદાચ પોતાની સહેલીનો બુરખો પહેરી લીધો હશે. અધિકારીએ આગળ જણાવ્યું કે મામલો સંવેદનશીલ હોવાથી પરિવારના સભ્યની ફરિયાદ બાદ સ્થાનિક પોલીસે કેસ નોંધ્યો છે.