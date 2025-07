બિહારમાં SIR ના ફાઈનલ આંકડા જાહેર, કુલ 7.24 કરોડ મતદારો

ચૂંટણી પંચે બિહારમાં ખાસ સઘન સુધારણા એટલે કે SIR ના પ્રથમ તબક્કાના અંતિમ આંકડા જાહેર કર્યા છે. આ મુજબ, મતદાર સુધારણા પછી બિહારમાં કુલ 7.24 કરોડ મતદારો છે. 65 લાખ મતદારોના નામ દૂર કરાયા છે. જેમના નામ દૂર કરાયા છે તેમાં મૃત, વિસ્થાપિત અને વિદેશી મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. ચૂંટણી પંચે કહ્યું છે કે 24 જૂન, 2025 સુધીમાં, બિહારમાં 7.89 કરોડ મતદારો હતા.

ECI wraps up enumeration phase in Bihar, over 7.2 cr electors participate in SIR, 65 lakh voters out of draft roll

