‘જ્યારે હું ઓમ નમઃ શિવાય સાંભળું ત્યારે મારા રૂંવાડા ઉભા થઈ જાય : PM મોદી

રવિવારે ચોલ સામ્રાજ્યના મહાન શાસક રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે, પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ તમિલનાડુના અરિયાલુર જિલ્લામાં ગંગાઈકોંડા ચોલાપુરમ મંદિરની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે ચોલ વંશના સમૃદ્ધ વારસાને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. ચોલ સામ્રાજ્ય દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા સુધી વિસ્તરેલું હતું. આ પ્રસંગે, મહાન ચોલ સમ્રાટ રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમને સંબોધતા તેમણે કહ્યું, ‘જ્યારે હું ‘ઓમ નમઃ શિવાય’ સાંભળું છું, ત્યારે મારા રોમાંચ વધી જાય છે.’

મંદિર યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજનો ભાગ છે

૧૧મી સદીમાં રાજેન્દ્ર ચોલ દ્વારા બાંધવામાં આવેલા શિવ મંદિરમાં, પીએમ મોદીએ તમિલ પોશાક – વેષ્ટી અને અંગાવસ્ત્ર પહેરીને પૂજા કરી અને પછી મંદિરની મુલાકાત લીધી. આ શિવ મંદિર ચોલ વંશની સ્થાપત્ય અને લશ્કરી શક્તિનું પ્રતીક છે. આ મંદિર યુનેસ્કો વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ ગ્રેટ લિવિંગ ચોલ મંદિરોનો એક ભાગ છે.

‘જ્યારે હું ‘ઓમ નમઃ શિવાય’ સાંભળું છું… ત્યારે’

ગંગાઈકોંડા ચોલાપુરમ મંદિરમાં મહાન ચોલ સમ્રાટ રાજેન્દ્ર ચોલ પ્રથમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આયોજિત કાર્યક્રમને સંબોધતા, પીએમ મોદીએ કહ્યું, ‘એક રીતે, આ રાજાની પૂજનીય ભૂમિ છે અને આજે ઇલૈયારાજાએ આપણા બધાને શિવની ભક્તિમાં કેવી રીતે ડુબાડ્યા… કેવું અદ્ભુત વાતાવરણ હતું. હું કાશીનો સાંસદ છું, જ્યારે હું ‘ઓમ નમઃ શિવાય’ સાંભળું છું, ત્યારે મારા રૂંવાટા ઉભા થઈ જાય છે. શિવ દર્શનની અદ્ભુત ઉર્જા, આ આધ્યાત્મિક અનુભવ મનને ભાવુક કરી દે છે.’

At this historic temple, I offered prayers for the well-being of 140 crore people across the nation and for the continued progress of our country.

May Lord Shiva bless everyone abundantly… Har Har Mahadev!

