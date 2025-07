હરિદ્વારમાં ભાગદોડ, આઠ લોકોના મોત, હેલ્પલાઇન નંબર જાહેર

ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં મનસા દેવી મંદિર રોડ પર ભાગદોડને કારણે એક મોટો અકસ્માત થયો છે. ભાગદોડમાં આઠ લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. ઘણા લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયાના પણ અહેવાલ છે. ઘટનાસ્થળે રાહત અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. અકસ્માત બાદ પોલીસ અને વહીવટીતંત્રની ટીમોએ તાત્કાલિક ઘાયલોને હોસ્પિટલોમાં લઈ જવાનું શરૂ કર્યું. તે જ સમયે, મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ મૃતકોના પરિવારો અને ઘાયલોને વળતરની જાહેરાત કરી. આ સાથે, હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામી લગભગ બે વાગ્યે હરિદ્વાર પહોંચ્યા અને હોસ્પિટલમાં ઘાયલોની હાલત પૂછી.

Uttarakhand: Following the stampede at Haridwar's Mansa Devi Temple, relief operations are currently underway pic.twitter.com/wgl8txyT0q

મળતી માહિતી મુજબ, રવિવારે સવારે નવ વાગ્યાની આસપાસ, કોઈએ મંદિરમાં ચઢી રહેલા ભક્તોમાં વીજળીનો કરંટ લાગવાની અફવા ફેલાવી, જેના કારણે ભક્તોમાં ભાગદોડ મચી ગઈ. અંધાધૂંધીમાં લોકો એકબીજા પર પડ્યા. ચીસો વચ્ચે ઘણા ભક્તો દટાઈ ગયા.

Uttarakhand: On stampede at Haridwar's Mansa Devi Temple, CM Pushkar Singh Dhami says, "Today, around 9 a.m., a very unfortunate incident occurred near the steps of the Mansa Devi Temple in Haridwar. A rumor spread, leading to a stampede in which six people lost their lives and… pic.twitter.com/eI9sWWM3wD

