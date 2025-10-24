જાણીતા ગુજરાતી સંગીતકાર સચિન સંઘવીની ધરપકડ, જાણો સમગ્ર મામલો

બોલિવૂડ ગાયક અને સંગીતકાર સચિન-જીગર બેલડીના સચિન સંઘવીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક મહિલાને લગ્નનું વચન આપીને તેનું જાતીય શોષણ કરવાના આરોપસર તેમને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા છે.

જાણીતા ગુજરાતી ગાયક અને સંગીતકાર સચિન સંઘવીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સચિને એક મહિલાને સંગીત આલ્બમમાં કામ આપવાનું કહ્યું હતું. આ સાથે જ તેણે મહિલાને લગ્ન કરવાનું વચન આપીને જાતીય શોષણ કર્યુ હોવાનો આરોપ છે. આ કારણે હાલમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

પોલીસે માહિતી આપી હતી કે ‘સ્ત્રી 2’ અને ‘ભેડિયા’ જેવા હિટ ગીતો માટે જાણીતા સચિન સંઘવીની ગુરુવારે ભારતીય દંડ સંહિતાની સંબંધિત કલમો હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, એમ એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે 20 વર્ષીય ફરિયાદીએ દાવો કર્યો હતો કે તે ફેબ્રુઆરી 2024 માં સંઘવીના સંપર્કમાં આવી હતી જ્યારે તેણે તેણીને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક સંદેશ મોકલ્યો હતો. અધિકારીએ કહ્યું કે સંઘવીએ કથિત રીતે તેણીને તેના સંગીત આલ્બમમાં ભૂમિકા આપવાનું વચન આપ્યું હતું, ત્યારબાદ બંનેએ વાતચીત શરૂ કરી હતી. મહિલાએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે સચિન સંઘવીએ તેણીને તેના સ્ટુડિયોમાં બોલાવી હતી, જ્યાં તેણે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો અને ઘણી વખત તેનું જાતીય શોષણ કર્યું હતું. તપાસના આધારે, ગાયકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સચિન-જીગરની બેલડી સંગીત ક્ષેત્રમાં જાણીતું નામ છે. તેમણે ઘણા હિન્દી અને ગુજરાતી ફિલ્મોમાં સંગીત આપ્યું છે. સંઘવી મૂળ ગુજરાતી છે. તેમનો જન્મ અમદાવાદમાં થયો છે અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મુંબઈમાં સ્થાયી છે.

