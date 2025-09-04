રેડિયન્સ દાંડિયા નવરાત્રી ઉત્સવમાં રમઝટ માટે ફાલ્ગુની પાઠકનું ગીત લિસ્ટ તૈયાર

નવરાત્રી માત્ર એક તહેવાર નથી, તે રંગ, લય, ઉમંગ અને સંગીત સાથે જોડાયેલી એક લાગણી છે. ગરબા વિના તો નવરાત્રીની કલ્પના જ ના કરી શકાય. ગરબાની વાત આવે એટલે અનેક કલાકારોના નામ યાદ આવે. પરંતુ ખેલૈયાઓમાં ફાલ્ગુની પાઠકને ક્રેઝ વધારે જોવા મળે. જેમને દાંડિયા ક્વિન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેમણે આપણને એવા ગીતો આપ્યા છે જે ફક્ત હિટ જ નથી, પરંતુ દરેક તહેવારને આનંદમય બનાવી દે છે.
નવરાત્રીમાં દર વર્ષે ફોલ્ગુની પાઠકના ગરબા પર ઝૂમવા લોકો આતુર હોય છે. આ વર્ષે બુકમાયશો એન્ટરપ્રાઇઝ, ટ્રાઇબવાઇબ એન્ટરટેઇનમેન્ટ દ્વારા બાંદ્રા-કુર્લા કોમ્પ્લેક્સના જિયો કન્વેન્શન સેન્ટર ખાતે ‘રેડિયન્સ દાંડિયા નવરાત્રી ઉત્સવ 2025’નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જ્યાં ફાલ્ગુની પાઠકના મધુર અવાજ પર ખેલૈયાઓને રમઝટની મોજ પડી જશે. આમ તો ફાલ્ગુની પાઠકના અનેક ગરબા લોકપ્રિય છે. પરંતુ રેડિયન દાંડિયાા નવરાત્રી ઉત્સવ માટે તેમણે ગીતો માટે એક ખાસ લિસ્ટ તૈયાર કર્યુ છે.
અહીં તેમના કેટલાક ગીતોની યાદી છે જે તમને રેડિયન્સ દાંડિયા 2025માં ચોક્કસ સાંભળવા મળશે
‘ચુડી જો ખાનકી હાથોં મેં’
આ ગીત નવરાત્રીનું લોકપ્રિય ગીત બની ગયું છે. તેના બિટ્સ અને શબ્દો દાંડિયાના રઝમટ બોલાવવા માટે પૂરતા છે. જ્યારે “ચુડી” વાગે છે, ત્યારે તમને ખબર પડે છે કે તમારે દાંડિયાઓ લઈને ભીડમાં જોડાવાનો સમય આવી ગયો છે.
‘ઓઢણી ઓઢુ ઓઢુ ને ઉડી જાયે’
આ ગુજરાતી ગીત વિના કોઈ પણ ગરબા રાત્રિ પૂર્ણ નથી લાગતી. ગીતનું સંગીત અને રિધમ તમને ગરબા રમવા પર મજબૂર કરી છે. આ એક એવો ટ્રેક છે જે નવરાત્રી પરંપરાઓના સાચા સારને જીલે કરે છે.
’ મૈંને પાયલ હૈ છનકાઈ’
રોમેન્ટિક છતાં ઉત્સવપ્રિય, આ ફાલ્ગુનીના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ગીતોમાંનું એક છે. પાયલનો ઝણઝણાટ અને તેના હૃદયસ્પર્શી ગાયન એક નોસ્ટાલ્જિક વાતાવરણ બનાવે છે, જાણે તે દરેક દાંડિયા રાત્રિ માટે જરૂરી બને છે .
‘યાદ પિયા કી આને લગી’
સમયને પાર કરતું સદાબહાર સંગીત, આ ગીત નવરાત્રિની ઉજવણીમાં એક નરમ સ્પર્શ લાવે છે. તે ફાલ્ગુનીની વૈવિધ્યતાની સુંદર યાદ અપાવે છે, ફક્ત ઉત્સાહી નૃત્ય ગીતો જ નહીં, પરંતુ આત્માને આકર્ષિત કરતું સંગીત છે.
‘ઈંધણા વીણવા ’
એક સાચો ગરબા રત્ન જે પરંપરાને લય સાથે સુંદર રીતે મિશ્રિત કરે છે. આ ગીતનો સાર, ફાલ્ગુનીના શક્તિશાળી અવાજ સાથે, તેને એવા નર્તકો માટે પ્રિય બનાવે છે જેઓ ખરા ગરબાના બીટ્સને પસંદ કરે છે. આ એક પ્રકારનો ટ્રેક છે જે ઉર્જાને ઉચ્ચ રાખે છે અને મોડી રાત સુધી ખેલૈયાને જકડી રાખે છે.
ફાલ્ગુની પાઠકના ગીતો નવરાત્રીની દરેક સાંજને અવિસ્મરણીય બનાવવા માટે તૈયાર છે. આ વર્ષે, પહેલા ક્યારેય ન હોય તેવી રીતે નાચવા, ગાવા અને ઉજવણી કરવા માટે તૈયાર થાય જાઓ. મુંબઈમાં ફાલ્ગુની પાઠકના નવરાત્રી રેડિયન્સ દાંડિયા નવરાત્રી ઉત્સવ 2025 માટેની ટિકિટ BookMyShow પર ઉપલબ્ધ છે.